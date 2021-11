Plus de 7 000 comptes Final Fantasy 14 interdits à la suite de la répression du trading en argent réel

Final Fantasy XIV a récemment introduit un certain nombre de changements sur la façon dont les joueurs peuvent utiliser les publicités dans le jeu et l’outil Party Finder du jeu dans le but d’empêcher les comptes de participer au trading en argent réel (RMT). Aujourd’hui, une semaine plus tard, Square Enix annonce que plus de 7 000 comptes ont été bannis.

Du 28 octobre au 3 novembre, 5 734 comptes ont été interdits pour avoir participé au RMT ou à d’autres activités interdites. 1 332 comptes supplémentaires ont été interdits pour la publicité RMT. RMT se présente souvent sous la forme de comptes compromis ou de bots faisant la publicité de services payants pour de l’argent réel à partir d’un site Web tiers dans le jeu.

« Nous continuerons à prendre des mesures disciplinaires strictes contre tout compte ayant une implication confirmée dans des activités RMT/illicites ; les joueurs doivent veiller à éviter toute activité qui enfreint les Conditions d’utilisation », écrit Square Enix dans un article de blog sur la finale officielle. Site de Fantasy XIV.

Les modifications récentes apportées à l’outil Party Finder de Final Fantasy XIV incluent une interdiction de vendre des services dans le jeu tels que Duty clears, ainsi que l’interdiction de Party Finding répertoriés dans de mauvaises catégories.

Le RMT est un problème dans un certain nombre de MMO, de World of Warcraft de Blizzard à New World récemment publié par Amazon. Le récent patch 9.1.5 de World of Warcraft exige désormais que les joueurs aient un authentificateur Blizzard lié à un compte afin de publier un texte personnalisé dans l’outil de recherche de groupe du jeu, un changement pour aider à empêcher le spam RMT. New World a également réprimé les vendeurs tiers, mettant en œuvre de nouvelles restrictions pour les comptes nouvellement créés et les personnages de niveau inférieur souvent utilisés par les vendeurs RMT pour les empêcher de commercer avec d’autres joueurs ou de transférer de la richesse.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.