Plus de 7 étudiants lakh ont demandé à étudier à l’étranger en 2019: RedSeer

Au fil des ans, le nombre d’étudiants qui choisissent d’étudier à l’étranger a augmenté en raison du type d’opportunités disponibles. Alors que Covid-19 a fait un tabac dans le secteur, le nombre total d’étudiants indiens étudiant à l’étranger s’élèvera à environ 1,8 million d’ici 2024 à mesure que les choses redeviendront normales, selon un rapport de RedSeer. «Alors que la demande d’études à l’étranger augmente et que les sorties augmentent également, les dépenses des étudiants montent également en flèche et devraient atteindre 75 à 85 milliards de dollars d’ici 2024, soit une augmentation de plus de deux fois par rapport à 2019. Cela montre le potentiel élevé. de ce segment dans les années à venir », ajoute le rapport.

De plus, rien qu’en 2019, environ 4 20 000 étudiants sont partis, mais le nombre total de candidats était d’environ 1,7 fois, à environ 7 000 000. Cette augmentation massive est due à des facteurs tels que l’augmentation du PIB au cours des deux dernières décennies, entraînant une plus grande consommation et une plus grande sensibilisation à l’éducation à l’étranger, indique le rapport. De plus, les étudiants indiens connaissant bien l’anglais, il existe une forte culture d’étudiants étudiant à l’étranger dans des destinations anglophones. Ces facteurs ont largement contribué à ce modèle comportemental dans lequel les étudiants aspirent à partir à l’étranger à la recherche d’une meilleure qualité de vie.

Fait intéressant, la croissance des taux de sortie a dépassé de six fois la croissance des étudiants nationaux en 2016-19, ce qui montre la demande massive dont ce segment est témoin. Le rapport a souligné qu’actuellement, 7 70 000 étudiants indiens étudient à l’étranger, contre 4 40 000 en 2016, soit une croissance de 20 %. D’autre part, la croissance dans la région nationale n’a été que de 3 % par rapport à la demande d’éducation à l’étranger.

Avec plus d’étudiants aspirant à étudier à l’étranger en prévision d’une meilleure portée, le secteur devrait connaître une croissance sans précédent dans les années à venir.

