Plus de 700 000 jabs réservés le programme de vaccination de jour ouvert aux plus de 18 ans

Plus de 700 000 jabs Covid-19 ont été réservés le jour où le programme de vaccination du NHS a été ouvert aux personnes âgées de 18 à 20 ans.

Les Anglais ont pris 721 469 rendez-vous via le service national de réservation vendredi, soit plus de 30 000 par heure ou plus de huit par seconde.

Le NHS England a déclaré que cela n’incluait pas les rendez-vous pris par le biais des services de vaccination locaux dirigés par un médecin généraliste, ni les personnes se faisant piquer dans des centres sans rendez-vous.

Plus nous sommes vaccinés, plus nous sommes tous en sécurité et plus tôt la liberté pourra revenir

Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus sont invitées à organiser un vaccin s’ils n’en ont pas encore eu, alors que les services de santé entrent dans la dernière ligne droite pour protéger le pays contre le virus.

Public Health England a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 79% en une semaine des cas de la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, l’augmentation étant due aux groupes d’âge plus jeunes.

Samedi, des milliers de piqûres ont été administrées après que les stades et les terrains de football de Londres ont été transformés en centres de vaccination de masse.

Des cliniques de jab géantes ont été organisées au stade olympique, à Stamford Bridge, au Tottenham Hotspur FC, au Charlton Athletic FC, à Selhurst Park et au Crystal Palace Athletics Centre.

Il y avait aussi des cliniques pop-up dans les universités, comme à York et à Canterbury.

La flambée des réservations est intervenue à la fin d’une semaine qui avait déjà vu près de 1,8 million de rendez-vous pris en seulement trois jours, après l’ouverture du programme de vaccination du NHS aux personnes au début de la vingtaine.

Quelque 692 299 rendez-vous ont été pris mardi lorsque les 23 et 24 ans sont devenus éligibles pour un jab, et 635 478 autres ont été réservés mercredi lorsque le programme a été étendu aux 21 et 22 ans.

Jeudi, 456 366 rendez-vous supplémentaires ont été pris, ce qui signifie que plus de 2,5 millions de rendez-vous ont été réservés en seulement quatre jours depuis l’ouverture des réservations aux moins de 25 ans mardi.

Le directeur général du NHS, Sir Simon Stevens, a déclaré: « Cette pandémie a été un défi pour tout le monde, mais les diverses restrictions ont particulièrement frappé les jeunes.

«C’est pourquoi c’est une bonne nouvelle que les vaccinations contre Covid soient désormais ouvertes à tous les adultes à travers le pays, et déjà plus de trois millions de personnes dans la vingtaine ont maintenant eu leur premier vaccin.

« Donc, si vous avez 18 ans et plus et que vous n’avez pas encore eu le vôtre, c’est le moment. C’est le moyen le plus simple de vous protéger, de protéger vos amis et votre famille et, espérons-le, de nous rendre toutes nos libertés estivales.

Coronavirus – Sam 19 juin 2021 / PA Wire

« S’il vous plaît, encouragez vos amis et vos proches à faire de même, car nous sommes maintenant dans la course vers la ligne d’arrivée.

« Plus nous sommes vaccinés, plus nous sommes tous en sécurité et plus tôt la liberté pourra revenir. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «C’est incroyable de voir l’enthousiasme des jeunes pour la vaccination à travers le pays, et cela témoigne du travail fantastique de l’équipe pour protéger autant de personnes que possible de Covid-19.

“Si vous n’avez pas encore pris rendez-vous, je vous exhorte à ne pas hésiter à obtenir votre jab et à assurer cette protection pour vous et vos proches.”

Les données gouvernementales jusqu’au 18 juin ont montré que sur les 73 766 593 injections administrées au Royaume-Uni jusqu’à présent, 42 679 268 étaient des premières doses – une augmentation de 218 636 la veille.

Quelque 31 087 325 étaient des deuxièmes doses, soit une augmentation de 188 858.