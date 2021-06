Plus de 700 médecins sont morts de Covid-19 lors de la deuxième vague: Indian Medical Association

Le Karnataka, qui a fait face à une recrudescence de coronavirus lors de la fin de la deuxième vague, n’a également signalé que 9 victimes liées à Covid-19 parmi les médecins. (Image représentative)

Alors même que les restes de la deuxième vague de coronavirus continuent de faire des ravages dans le pays, plus de 700 médecins ont succombé à la maladie mortelle au cours de la deuxième vague. L’association nationale des médecins Indian Medical Association (IMA) a publié aujourd’hui les données rassemblées qui ont montré qu’un total de 719 médecins de tout le pays sont morts du virus alors qu’ils soignaient leurs patients, a rapporté l’agence de presse ANI. Le nombre maximum de médecins ont succombé à la maladie dans l’État oriental du Bihar où 111 médecins sont morts du coronavirus, suivi de près par la capitale nationale où 109 médecins ont succombé à la maladie. Parmi les autres États qui ont signalé un nombre élevé de victimes liées à Covid-19 parmi les médecins, citons l’Uttar Pradesh, où 79 médecins sont morts du coronavirus, le Bengale occidental (63), le Rajasthan (43), le Jharkhand (39), le Gujarat (37) entre autres.

Un grand nombre de facteurs doivent avoir contribué au grand nombre de décès de médecins à travers les États, la propagation de l’infection à Covid-19 dans différents États a joué un rôle majeur. Des États et des UT comme Delhi, l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental, avaient signalé un grand nombre de cas quotidiens de coronavirus au cours de la deuxième vague, ce qui explique le nombre élevé de victimes liées à Covid-19 parmi les médecins de ces États. Cependant, il y a eu quelques exceptions notables, notamment le Maharashtra qui a contribué au plus grand nombre de cas au décompte national au cours des premiers jours de la deuxième vague, mais le nombre de décès dans le Maharashtra n’était que de 23. Karnataka qui a fait face à une recrudescence de coronavirus pendant la fin de la soirée de la deuxième vague n’a également signalé que 9 victimes liées à Covid-19 parmi les médecins.

Un autre domaine critique qui nécessite une étude plus approfondie est de savoir comment un grand nombre de médecins pourraient mourir de Covid-19 alors que la plupart d’entre eux auraient été vaccinés pendant la première phase de l’inoculation. Le processus de vaccination à l’échelle nationale qui s’est ensuivi au mois de janvier a donné la priorité aux agents de santé et aux autres agents de première ligne dans la première phase. Les données de l’IMA n’ont pas précisé combien de médecins avaient déjà été vaccinés et ont ensuite contracté le coronavirus. Il est pertinent de noter que la deuxième vague ne s’est pas complètement aplatie et qu’un grand nombre de décès sont signalés dans toutes les régions du pays et que le chiffre final reste sujet à changement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.