Plus de 75 000 crores de roupies payés aux vendeurs de MPME

Les ministères, les départements et les entreprises du secteur public central ont payé des cotisations de plus de 75 472 crores de roupies aux vendeurs de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) entre le 1er juin 2020 et le 31 octobre 2021, a déclaré le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary. une réponse écrite à une question dans le Lok Sabha lundi.

Un sous-portail spécial au sein du portail SAMADHAAN et un système de déclaration en ligne ont été développés pour déclarer les cotisations et les paiements mensuels par les ministères, les départements et les CPSE aux MPME, a déclaré Chaudhary.

Les PME sont depuis longtemps confrontées à un problème de retard de réalisation de leurs créances, entraînant des contraintes de liquidité et une des principales raisons pour lesquelles nombre d’entre elles se transforment en actifs non productifs (NPA).

