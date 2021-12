Plus de 77% du SOS Airdrop a été réclamé par les utilisateurs d’OpenSea

La plus grande réclamation était de 63,6 milliards de jetons SOS, tandis que la plus petite dépassait un peu plus de 6 $. Le prix du jeton est en baisse de 43% par rapport à son record historique le jour de Noël.

Le jour de Noël, les utilisateurs d’OpenSea ont reçu un jeton ERC-20 gratuit appelé SOS en fonction de l’argent qu’ils avaient dépensé sur le marché populaire des jetons non fongibles (NFT).

Au cours des trois derniers jours, un peu plus de 77% des utilisateurs ont déjà réclamé leur airdrop, selon Dune Analytics. Plus de 300 000 adresses étaient éligibles pour le largage de 50 000 milliards de jetons SOS.

Sur les 38 668 455 245 421 jetons SOS réclamés, la plus grande réclamation était de 63 603 617 192 SOS (d’une valeur de plus de 400 000 $ actuellement) tandis que la plus petite était de 982 236 SOS (un peu plus de 6 $).

Vingt mille milliards de jetons SOS (d’une valeur d’environ 130 millions de dollars) sont allés à la trésorerie de l’équipe, tandis que 20 000 milliards de jetons SOS supplémentaires ont été alloués pour les incitations au jalonnement et 10 000 milliards de SOS pour les incitations à la liquidité.

Au moment de la rédaction, SOS se négocie à 0,0000063 $, en baisse de près de 21 % au cours des dernières 24 heures et de plus de 43 % par rapport à son sommet historique de 0,00001108 $ atteint le 25 décembre.

L’offre maximale de SOS est de 100 000 milliards de dollars, mais l’offre disponible sur le marché est de 38 600 milliards de SOS, ce qui porte sa capitalisation boursière à 257 millions de dollars.

Alors que les jetons SOS ont été largués aux utilisateurs d’OpenSea, le largage n’a pas été effectué par la plate-forme plutôt par OpenDAO, une organisation autonome décentralisée indépendante pour soutenir l’industrie NFT. OpenDAO a été créé par un développeur pseudonyme appelé 9x9x9.

OpenSea, la société, a récemment fait face à des réactions négatives lorsque le directeur financier nouvellement nommé a fait allusion à des plans pour une introduction en bourse au lieu de récompenser ses utilisateurs et sa communauté avec un largage symbolique.

Joyeuses fêtes! Nous recevons beaucoup de questions et souhaitons préciser que nous ne sommes pas impliqués dans la chute SOS. Nous aimons voir la communauté trouver des moyens créatifs de faire avancer l’espace, mais nous recommandons toujours de rechercher le contrat et la source avant de réclamer des jetons. – OpenSea (@opensea) 25 décembre 2021

Afin de réclamer votre SOS, vous devez visiter le site Web d’OpenDAO, connecter votre portefeuille cryptographique – OpenDAO prend en charge MetaMask, Coinbase Wallet et WalletConnect – et cliquer sur « Initier la réclamation ».

Le largage SOS dépend de combien vous avez utilisé OpenSea, essentiellement combien d’ETH, USDC ou DAI vous avez dépensé sur la plate-forme avant le 23 décembre. Pour réclamer vos jetons, vous devrez également payer les frais d’essence.

Le réseau Ethereum est connu pour ses frais de gaz très élevés pendant les périodes de forte activité, vous voudrez donc peut-être prendre votre temps avant de réclamer. Il n’y a pas de précipitation pour cela non plus, car l’OpenDAO a déclaré que vous aviez jusqu’au 30 juin 2022 pour le faire, après quoi les jetons non réclamés seront envoyés au trésor DAO.

L’instantané est pris au bloc : 13858107, vous pouvez réclamer $SOS jusqu’au 30/JUN/2022. Le site est soumis à une pression de trafic énorme, cela pourrait donner une erreur indiquant que vous n’êtes pas éligible pour le largage, mais rassurez-vous, DEV y travaille ! Personne d’autre ne peut réclamer votre $SOS. Joyeux Noël, profitez des vacances! – OpenDAO🆘 (@The_OpenDAO) 24 décembre 2021

Fait intéressant, depuis le lancement ce week-end, les principaux échanges cryptographiques Huobi, OKEx, KuCoin et Gate.io ont déjà répertorié le jeton. Et vous pouvez, bien sûr, également l’échanger sur DEX comme Uniswap.

« . fondateur du fonds SevenSevenSix qui investit également dans des projets crypto, sur l’airdrop SOS.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.