Plus de 7,7 milliards de dollars de cryptos volés en 2021 ; 2,8 milliards de dollars perdus en tirages de tapis : étude

Les escrocs ont détourné plus de 7,7 milliards de dollars de crypto-monnaie des victimes en 2021 dans le monde, exploitant l’adoption croissante de la crypto avec des milliards de dollars investis dans Bitcoin, Ethereum et d’autres pièces numériques. En fait, c’était 81% de plus qu’en 2020, a déclaré la plate-forme de données blockchain Chainalysis dans un blog d’entreprise. De plus, la valeur cryptographique totale volée en 2021 était la deuxième plus élevée au cours des cinq dernières années, après que des cryptos d’une valeur d’environ 9 milliards de dollars aient été emportés par des escrocs en 2019.

« Les échanges pourront aider ici de deux manières. L’une consiste à mettre sur liste noire l’adresse du dépôt une fois que l’arnaque est révélée afin que les nouveaux dépôts des clients de l’échange ne soient pas possibles. En outre, les bourses pourront mettre sur liste noire les dépôts provenant directement ou indirectement de ces adresses sur liste noire afin que les escrocs ne puissent pas liquider ces cryptos », a déclaré Sathvik Vishwanath, co-fondateur et PDG, Unocoin à Financial Express Online.

Cependant, la valeur de l’escroquerie de 2021 était unique car un type d’escroquerie relativement nouveau appelé rug pulls est apparu dans le paysage de la criminalité cryptographique. Bien qu’assez courant dans l’espace de la finance décentralisée, le tirage de tapis fait généralement référence à une situation dans laquelle les développeurs de crypto-monnaies abandonnent un projet à mi-chemin et enlèvent l’argent des investisseurs. Les tirages de tapis représentaient 37% (2,8 milliards de dollars) de la valeur totale des escroqueries cryptographiques de 7,7 milliards de dollars en 2021, contre seulement 1% en 2020.

« Les échanges peuvent utiliser des outils d’analyse en chaîne qui aident à analyser les transactions sur la blockchain pour retracer les transactions et les adresses de liste noire associées à de tels piratages. Lorsque les pirates cherchent à retirer de l’argent de leurs avoirs, ils peuvent avoir besoin de vendre sur un échange centralisé. Lorsque des dépôts sont effectués via Ethereum ou toute autre blockchain, les dépôts d’entités sur liste noire pourraient être empêchés ou signalés aux autorités. Cela aiderait à retrouver de tels piratages », a déclaré Arjun Khazanchi, co-fondateur et CLO, Rooba Finance à Financial Express Online.

Outre les tirages de tapis, une autre raison de la hausse était la tristement célèbre escroquerie Finiko en 2021, qui, selon Chainalysis, ciblait principalement les russophones de toute l’Europe de l’Est, rapportant plus de 1,1 milliard de dollars aux victimes de la cryptographie. Même si l’argent perdu dans les escroqueries cryptographiques a bondi cette année, les stratégies de blanchiment d’argent des escrocs n’ont pas beaucoup changé. Comme les années précédentes, la plupart des crypto-monnaies envoyées à partir d’adresses frauduleuses se sont retrouvées dans des échanges grand public, ce qui a finalement conduit les utilisateurs de crypto à perdre leurs investissements.

« En tant que forme de crime basée sur la crypto-monnaie la plus répandue et ciblée uniquement sur les nouveaux utilisateurs, l’escroquerie constitue l’une des plus grandes menaces pour l’adoption continue de la crypto-monnaie », a déclaré Chainalysis.

« Un investisseur en crypto-monnaie serait bien avisé de travailler avec les actifs cryptographiques les plus connus plutôt que de nouveaux. Pour utiliser un parallèle boursier, l’achat d’un tout nouveau jeton basé uniquement sur le battage médiatique revient à acheter une action à petite capitalisation sur la base de rumeurs et de conseils. Il y a aussi des « opérateurs » dans le monde de la cryptographie, qui essaient de créer une nouvelle pièce, d’augmenter sa valeur avec du battage publicitaire, puis de vider leurs propres avoirs lorsque le prix est élevé », Swapnil Pawar, fondateur de la société de technologie d’investissement basée sur la blockchain. ASQI a déclaré à Financial Express Online.

En Inde, la Direction de l’application enquête sur huit fraudes liées à la cryptographie, a récemment déclaré le ministre des Finances Nirmala Sitharaman à Rajya Sabha. Cependant, le gouvernement n’a pas encore présenté le très attendu projet de loi sur la crypto-monnaie lors de la session d’hiver en cours. C’était la deuxième fois que le projet de loi était inscrit. Pour la session budgétaire de cette année également, le projet de loi a été inscrit mais a été reporté. Le projet de loi avait pour but « d’interdire toutes les crypto-monnaies privées en Inde. Cependant, il autorise certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations », selon un bulletin de Lok Sabha publié en novembre.

