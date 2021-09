Plus de 8 lakhs d’emplois probables sur le marché indien de la cryptographie d’ici 2030 contre 50 000 actuels : rapport

Vendredi, la Banque populaire de Chine a envoyé des ondes de choc au sein de la communauté mondiale de la cryptographie en annonçant que toutes les transactions cryptographiques seraient illégales en Chine, interdisant effectivement les cryptos, y compris Bitcoin. Image représentative/Pixabay

Alors que l’Inde envisage de réglementer les crypto-monnaies telles que Bitcoin et autres, l’industrie de la crypto dans le pays a tiré un avantage significatif de l’adoption de la technologie crypto (cryptotech). Selon un rapport de Nasscom publié en partenariat avec l’échange crypto WazirX intitulé Crypto Industry in India, la cryptotech a le potentiel de créer plus de 8 lakhs d’emplois d’ici 2030, contre 50 000 personnes actuellement employées. De plus, l’industrie devrait atteindre 241 millions de dollars d’ici 2030 en Inde. Jusqu’à présent, 6,6 milliards de dollars ont été investis par des investisseurs de détail indiens dans différents actifs cryptographiques tels que Bitcoin, Ethereum, Polygon, etc., note le rapport. L’industrie, qui comprend les applications cryptographiques dans le commerce, les paiements P2P, les envois de fonds et la vente au détail, entre autres, a augmenté de 39% au cours des cinq dernières années en Inde.

« L’industrie de la cryptotechnologie en Inde a non seulement démontré un impact positif au niveau local, mais est en train de devenir un sous-secteur technologique à la croissance la plus rapide. L’Inde fournit l’écosystème le plus unique à CryptoTech pour jouer un rôle transformateur dans le renforcement des domaines prioritaires clés tels que les soins de santé, la sécurité, l’identification numérique, le commerce et la finance, et les envois de fonds et aider à relever les défis induits par la pandémie », a déclaré Debjani Ghosh, président de Nasscom. .

Cependant, la Reserve Bank of India (RBI) avait fait part à plusieurs reprises de ses préoccupations concernant les cryptos et les avait transmises au gouvernement pour la décision finale concernant la réglementation. Plus tôt ce mois-ci également, le gouverneur de la RBI ShaktiKanta Das dans un webinaire organisé par The Indian Express et le Financial Times. Shaktikanta Das avait déclaré : « Je pense que nous avons besoin de réponses plus crédibles quant à savoir si à l’avenir, quelle contribution les crypto-monnaies privées apporteront à l’économie indienne à l’avenir. Nous devons être convaincus par des explications et des réponses plus crédibles. »

Le mois dernier, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait informé les journalistes lors d’une interaction que l’approbation du Cabinet était attendue sur le projet de loi. Plus tôt ce mois-ci, l’ancien sous-gouverneur de RBI R Gandhi a déclaré lors d’un événement que la crypto doit être traitée comme un actif étranger et doit être imposée sur la base de ses canaux de paiement. «Il devrait être payé par les canaux normaux lorsqu’il est acheté, sinon il sera considéré comme miné et le capital gagné et lourdement taxé. Il s’agira d’une divulgation volontaire. Ensuite, s’il est prouvé qu’il est exploité, le capital gagné et imposé est probable », avait déclaré Gandhi.

Pendant ce temps, le rapport Nasscom a ajouté que l’industrie de la cryptographie peut potentiellement créer une valeur ajoutée économique de 184 milliards de dollars sous forme d’investissements et d’économies d’ici 2030. « Notre nombre d’utilisateurs des villes de niveau II et de niveau III a augmenté de 2 648 pour cent. et a contribué à 55% du total des inscriptions sur WazirX en 2021. La crypto a un potentiel immense pour contribuer à notre vision économique de 5 000 milliards de dollars », a déclaré Nischal Shetty, fondateur et PDG de WazirX.

Vendredi, la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, a envoyé une onde de choc au sein de la communauté cryptographique mondiale en annonçant que toutes les transactions cryptographiques seraient illégales en Chine, interdisant effectivement les cryptos, y compris Bitcoin. Selon un rapport de Bloomberg publié samedi, deux des plus grands échanges cryptographiques au monde, Huobi et Binance, ont arrêté les inscriptions des utilisateurs chinois. Cependant, les utilisateurs de Hong Kong peuvent toujours s’inscrire sur les deux plateformes.

