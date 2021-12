Plus de 80 morts dans le Kentucky après que des tornades meurtrières ont ravagé plusieurs États

Janet Kimp, 66 ans, et son fils Michael Kimp, 25 ans, se tiennent devant leur maison après avoir récupéré des effets personnels après une épidémie dévastatrice de tornades qui a ravagé plusieurs États américains, à Mayfield, Kentucky, États-Unis, le 11 décembre 2021.

Cheney Orr | .

Plus de 80 personnes dans le Kentucky ont été tuées après que des tornades ont ravagé plusieurs États américains vendredi soir.

« Je sais que nous avons perdu plus de 80 Kentuckiens. Ce nombre va dépasser plus de 100. C’est la tornade la plus meurtrière que nous ayons jamais eue », a déclaré le gouverneur Andy Beshear sur CNN dimanche matin.

L’Arkansas, l’Illinois, le Kentucky, le Missouri, le Mississippi et le Tennessee ont été frappés par une série de tempêtes et de tornades dangereuses vendredi soir. Beshear a déclaré l’état d’urgence et le président Joe Biden a déclaré que la FEMA, l’Agence fédérale de gestion des urgences, était sur le terrain dans chacun des six États pour évaluer les dommages.

Mike Castle embrasse sa fille Nikki Castle après avoir localisé le collier père-fille qu’il voulait offrir à Nikki pour Noël, après la tornade à Dawson Springs, Kentucky, États-Unis, le 11 décembre 2021.

Minh Connors | Réseau USAToday | via .

Beshear tiendra une conférence de presse sur les derniers développements à 15 h 30 HE.

Il y a 12 décès confirmés dus à la tempête de vendredi dans le comté de Warren, dans le Kentucky, où plus de 500 maisons et 100 entreprises ont été détruites. Au moins 12 décès ont été signalés dans la zone communautaire de Brême du comté de Muhlenberg, a rapporté NBC News.

Le site de l’effondrement du toit d’un centre de distribution d’Amazon.com un jour après qu’une série de tornades a frappé plusieurs États américains, à Edwardsville, Illinois, États-Unis, le 11 décembre 2021.

Base de drones | .

Dans l’Illinois, six personnes ont été confirmées mortes et une blessée après l’effondrement d’un centre de distribution d’Amazon à Edwardsville. Au total, 45 personnes ont été sauvées du site en toute sécurité, et l’opération est passée d’une mission de sauvetage à une mission de récupération, a déclaré samedi le gouverneur JB Pritzker lors d’une conférence de presse.

« Le gouvernement fédéral fera tout, tout ce qu’il peut faire pour aider », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse samedi depuis Wilmington, Delaware.

« Je vous promets que, quoi qu’il en soit, quoi qu’il en soit, le gouvernement fédéral trouvera un moyen de le fournir », a ajouté Biden.

Une vue aérienne de maisons et d’entreprises détruites par une tornade le 11 décembre 2021 à Mayfield, Kentucky.

Scott Olson | .

L’une des tempêtes a traversé quatre États, l’Arkansas, le Missouri, le Tennessee et le Kentucky, sur au moins un chemin de 220 milles. Le sentier le place parmi les plus longues tornades de l’histoire des États-Unis s’il est resté au sol. Le National Weather Service est sur le point d’effectuer une enquête officielle pour déterminer s’il s’agissait d’une seule tornade continue, a rapporté NBC News.

—Jessica Bursztynsky de CNBC a contribué à ce rapport.