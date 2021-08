Plus de 800 enfants migrants détenus à la frontière américano-mexicaine mercredi 10z viral

Un agent de la patrouille frontalière américaine traite les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile alors que des familles sont assises à proximité après qu’environ 70 migrants ont traversé le fleuve Rio Grande depuis le Mexique à Penitas, Texas, le 17 mars 2021. (Adrees Latif/.)

Les agents de la patrouille frontalière ont arrêté mercredi 834 enfants migrants non accompagnés à la frontière américano-mexicaine, selon les données publiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ce nombre est le plus élevé depuis que l’administration Biden a commencé à signaler le nombre total d’appréhensions quotidiennes d’enfants migrants plus tôt cette année.

Le nombre d’enfants détenus par les douanes et la protection des frontières des États-Unis est passé à 2 784 mercredi. Les enfants non accompagnés sont généralement détenus dans les installations du CBP avant d’être transférés au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui supervise les soins aux mineurs non accompagnés. Il y a actuellement 14 523 enfants dans les établissements du HHS.

La libération intervient après que le Department of Homeland Security a estimé que 210 000 migrants ont traversé la frontière sud en juillet, dans des documents judiciaires déposés le 2 août. Ce nombre comprend environ 19 000 mineurs non accompagnés pour le mois de juillet, ce qui serait le total mensuel le plus élevé. depuis l’an 2000.

L’administration Biden a eu du mal à traiter des centaines de milliers de migrants qui sont entrés illégalement aux États-Unis ces derniers mois. Les agents frontaliers ont rencontré 188 829 migrants en juin, le total mensuel le plus élevé en une décennie, ainsi que 180 641 migrants en mai, 178 850 en avril et 173 265 en mars.

Lundi, l’administration a renouvelé une politique du titre 42 permettant aux agents frontaliers d’expulser les migrants directement vers le Mexique sans audience du tribunal, citant le risque de propagation du coronavirus. Cependant, les mineurs non accompagnés sont exemptés de cette politique.

