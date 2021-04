Plus de 82% des petites entreprises ont eu un impact négatif sur Covid; manque d’accès au marché principal défi: enquête

Environ 95% des répondants ont déclaré avoir été touchés en avril 2020 lorsque le verrouillage national a été imposé.

Impact de Covid sur les MPME: Selon une enquête de Dun & Bradstreet, plus de 82% des plus de 250 petites entreprises en Inde ont déclaré avoir eu un impact négatif sur Covid, tandis que 70% pensaient que leur rétablissement du niveau pré-Covid prendrait près d’un an. De plus, environ 60% des répondants à l’enquête s’attendaient à davantage de mesures et de soutien de la part du gouvernement alors même que le manque d’accès au marché (42%), l’amélioration globale de la productivité (37%) et l’accès à plus de financement (37%) étaient les principaux trois défis cités par les MPME dans l’enquête intitulée Impact du COVID-19 sur les petites entreprises en Inde et la voie à suivre. Les entreprises interrogées dans sept grandes villes appartenaient aux secteurs de la fabrication et des services avec un revenu annuel compris entre Rs 100 crore et Rs 300 crore.

De plus, environ 95% des personnes interrogées ont déclaré avoir été touchées en avril 2020 lorsque le verrouillage national a été imposé. Même avec un déverrouillage progressif, 70% des entreprises sont restées perturbées jusqu’en août 2020 et 40% jusqu’à la fin de février 2021. «La pandémie a accéléré le rythme de la numérisation dans tous les secteurs et les entreprises ont récolté des avantages tels que la réduction des coûts et l’augmentation de la productivité. À l’échelle mondiale, l’adoption du numérique s’est accélérée de sept ans en raison de la crise de Covid-19. Notre enquête souligne que 82% des petites entreprises interrogées ont numérisé leurs opérations quotidiennes pendant cette pandémie, ce qui les a aidées à réduire les coûts (54%) et à améliorer la compétitivité (51%) », Avinash Gupta, directeur général, Dun & Bradstreet India dans un rapport.

Le moratoire sur les prêts de la RBI n'a guère aidé les MPME, car la reprise des activités de remboursement reste faible, selon des experts

L’Inde a une base d’environ 6,33 crore de MPME, dont 6,30 crore (plus de 99%) sont des micro-entreprises, selon le rapport annuel 2020-2021 du ministère des MPME. Les petites entreprises mesurent 3,31 lakh et 0,05 lakh sont des entreprises moyennes représentant respectivement 0,52 pour cent et 0,01 pour cent du total estimé des MPME. Depuis que Covid a frappé l’Inde, de nombreuses enquêtes ont été menées pour déterminer l’impact de la pandémie sur les MPME. Selon une enquête de la RBI de l’année dernière, le segment des MPME qui lutte pour survivre et évoluer au milieu de Covid fait partie des cinq secteurs affectés par la pandémie. 60 pour cent des personnes interrogées ont affirmé une reprise dans le secteur des MPME, qui a souffert d’une migration massive de main-d’œuvre, d’un arrêt de la production et d’un resserrement des flux de trésorerie pendant le verrouillage. De plus, selon une enquête Crisil publiée en décembre de l’année dernière, l’adoption de canaux numériques tels que les agrégateurs ou les marchés en ligne, les médias sociaux et le marketing mobile est passée de 29% des micro-entreprises qui les utilisaient avant Covid à 47% en date du Novembre. Le bond était légèrement plus élevé parmi les petites entreprises, passant de 29 pour cent avant Covid à 53 pour cent au cours de ladite période pour la génération de revenus.

