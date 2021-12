Plus de 82 pour cent de la population éligible dans les députés entièrement vaccinés, selon CM Shivraj Singh Chouhan

Chouhan, dans un communiqué, a félicité la population de l’Etat, les travailleurs sociaux, les institutions, les membres du comité de gestion de crise, le personnel de santé et les représentants du public pour cette réalisation.

Jusqu’à présent, plus de 82% de la population éligible du Madhya Pradesh a reçu les deux doses de vaccins anti-coronavirus, a déclaré vendredi le ministre en chef de l’État, Shivraj Singh Chouhan.

Les méga campagnes de vaccination lancées dans l’État ont été couronnées de succès grâce à la participation de la communauté, a déclaré un responsable du service des relations publiques citant Chouhan. Jusqu’à présent, 5 18 05 926 personnes éligibles ont été vaccinées avec la première dose, tandis que 4 52 42 372 ont reçu les deux vaccins, a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’État s’est fixé pour objectif de vacciner toutes les personnes éligibles de plus de 18 ans avec les deux doses du vaccin jusqu’à la fin décembre, a déclaré le responsable. Dans le cadre de la méga campagne de vaccination, 14 89 331 doses de vaccin ont été administrées dans l’État jeudi à 21 heures, a-t-il ajouté.

