Plus de 85 millions de diffusions en direct au total pour les Game Awards 2021

Eh bien, les Game Awards ont été un succès retentissant cette année, car l’émission a enregistré son plus grand nombre de téléspectateurs.

Selon les représentants des Game Awards, l’émission a recueilli plus de 85 millions de vues en direct sur 30 plateformes, dont Twitch, YouTube, Twitter, TikTok et bien d’autres, battant le record de l’émission 2020 de 83 millions de vues.

Twitch, en particulier, a vu un nombre impressionnant de 3,35 millions de téléspectateurs uniques sur plusieurs chaînes de streaming. Cela aide que le spectacle ait duré plus de trois heures avec 30 gagnants au total, que vous pouvez consulter ici.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas eu quatre ou cinq révélations au niveau Elden Ring, comme l’a affirmé le producteur de la série Geoff Keighley, il semblait assez heureux que les Game Awards soient de retour en personne cette année.

« Nous sommes reconnaissants d’avoir pu revenir à une cérémonie en personne en 2021 et continuer de capitaliser sur notre succès avec une croissance internationale significative en 2021 », a déclaré Keighley dans un communiqué de presse.

Parmi les plus grandes révélations et bandes-annonces des Game Awards, citons :

The Expanse: A Telltale Series Senua’s Saga: Hellblade II Horizon Forbbiden West Star Trek: Resurgence Alan Wake 2 Suicide Squad: Kill the Justice League Destiny 2: The Witch Queen

Vraiment l’un des livres d’histoire, en effet.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.