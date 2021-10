Plus de 88,14 crores de doses de vaccin COVID-19 administrées aux États, UT: ministère de la Santé

in

Plus de 5,28 crores de doses de vaccin inutilisées sont encore disponibles avec les États/UT.

Jusqu’à présent, plus de 88,14 crores de doses de vaccin COVID-19 ont été fournies aux États et aux territoires de l’Union par le biais du canal gratuit du Centre et de la catégorie d’approvisionnement direct de l’État, a déclaré samedi le ministère de la Santé de l’Union.

Un total de 88 14,5 515 doses de vaccins ont été fournis aux États/UT jusqu’à présent par le biais du gouvernement (canal gratuit) et de la catégorie d’approvisionnement direct de l’État, a indiqué le ministère.

Le gouvernement de l’Union s’est engagé à accélérer le rythme et à étendre la portée de la vaccination contre le COVID-19 dans tout le pays, a-t-il déclaré.

La campagne de vaccination a été accélérée grâce à la disponibilité de davantage de vaccins, à la visibilité accrue de la disponibilité des vaccins pour les États et les UT pour leur permettre une meilleure planification et la rationalisation de la chaîne d’approvisionnement en vaccins, a déclaré le ministère.

Dans le cadre de la campagne de vaccination à l’échelle nationale, le gouvernement a soutenu les États et les UT en leur fournissant gratuitement des vaccins COVID-19, a déclaré le ministère.

Dans le cadre de l’universalisation de la campagne de vaccination contre le COVID-19, le Centre achètera et fournira gratuitement 75 % des vaccins produits par les fabricants de vaccins du pays aux États et aux UT, a-t-il déclaré.

