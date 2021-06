Plus de 9 lakh crore déboursés sous forme de prêts Mudra depuis 2015: le ministre du Travail Santosh Kumar Gangwar

Le PMMY a été lancé par le Premier ministre Narendra Modi le 8 avril 2015 pour promouvoir l’entrepreneuriat. Dans le cadre de ce programme, des prêts allant jusqu’à Rs 10 lakh sont accordés aux petites ou micro entreprises non commerciales, non agricoles.

Le ministre du Travail Santosh Kumar Gangwar a déclaré mercredi qu’un total de Rs 9 lakh crore avait été déboursé jusqu’à présent sous forme de prêts sans garantie dans le cadre du Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), un programme qui fournit un soutien financier aux entrepreneurs en herbe.

“Il y a eu environ 70% de comptes de femmes dans ce programme (Mudra)”, a déclaré le ministre lors d’un discours ministériel sur les priorités du groupe de travail sur la déclaration et l’emploi lors de la réunion des ministres du Travail et de l’Emploi du G20.

Le PMMY a été lancé par le Premier ministre Narendra Modi le 8 avril 2015 pour promouvoir l’entrepreneuriat. Dans le cadre de ce programme, des prêts allant jusqu’à Rs 10 lakh sont accordés aux petites ou micro-entreprises non commerciales et non agricoles.

S’adressant à la réunion, le ministre a déclaré que l’Inde faisait des efforts collectifs pour réduire les écarts entre les sexes dans la participation au marché du travail.

« Le nouveau Code des salaires de 2019 réduira la discrimination fondée sur le sexe dans les salaires, le recrutement et les conditions d’emploi. Les femmes ont droit à tous les types de travail dans tous les établissements. Les employeurs doivent assurer leur sécurité et prévoir les horaires de travail. Les femmes peuvent désormais travailler même pendant les heures de nuit », a-t-il déclaré.

