Plus de 90 % des personnes interrogées considèrent le jeu comme une option de carrière viable : le rapport HP India Gaming Landscape Report 2021

Une étude HP révèle que 9 personnes interrogées sur 10 pensent qu’un PC offre une meilleure expérience de jeu qu’un smartphone

La communauté des joueurs indiens affiche une préférence croissante pour les jeux sur PC, avec 37% de joueurs mobiles souhaitant passer aux jeux sur PC pour une bien meilleure expérience, selon une étude menée par HP. Intitulée « The HP India Gaming Landscape Report 2021 », l’enquête a révélé que 89 % des personnes interrogées pensent qu’un PC offre une meilleure expérience de jeu qu’un smartphone.

Les gens passant plus de temps à la maison, les jeux ont connu une augmentation spectaculaire, alors que les consommateurs cherchent de nouvelles avenues pour le divertissement, la libération du stress et la connexion sociale, a déclaré Ketan Patel, directeur général de HP India Market. « Le PC est devenu l’appareil préféré qui offre l’expérience de jeu la plus complète. Le passage des mobiles aux PC par les joueurs représente clairement une énorme opportunité commerciale pour HP. Le jeu fait partie des segments à la croissance la plus rapide de notre portefeuille de PC et nous prévoyons de poursuivre sur cette lancée et de consolider notre position en tant que marque leader de jeux sur PC en Inde », a-t-il ajouté.

Selon le rapport, en Inde, la préférence pour le passage aux PC pour les jeux a été menée par les répondants de la génération Y et de la génération Z (70 %), ainsi que par les joueurs occasionnels et passionnés (75 %). Pendant ce temps, 94 % des personnes interrogées dans les villes de niveau 2, 88 % dans les villes de niveau 1 et 87 % dans les villes métropolitaines préfèrent les PC aux téléphones mobiles pour les jeux. Cela représente une formidable opportunité de croissance pour l’industrie des jeux sur PC, car la pénétration des PC est limitée par rapport aux téléphones mobiles. Une vitesse de traitement, un affichage et un son améliorés sont quelques-unes des quelques raisons principales pour lesquelles les joueurs migrent vers les jeux PC.

De plus, 90 % des répondants ont convenu que l’industrie du jeu est une option de carrière viable. Fait intéressant, 84 % de toutes les femmes interrogées souhaitent faire carrière dans le jeu, suivies par 80 % des hommes interrogés, ainsi que la génération X (91 %) et les élèves (88 %). 84 % des répondants des villes de niveau 2 semblaient plus susceptibles de choisir une carrière dans l’industrie du jeu que ceux des villes métropolitaines.

Le rapport a également souligné comment le jeu sur PC agit comme un anti-stress et un outil pour se connecter avec les amis et la famille, en particulier pendant le défi répandu de l’interaction sociale limitée. Plus de 92% des répondants ont convenu que le jeu aide à soulager la pression du travail / des études tout en réduisant le stress et en induisant des sentiments positifs. De plus, 91 % pensent que le jeu favorise une meilleure socialisation entre pairs et aide à se faire de nouveaux amis. De même, 91% des personnes interrogées pensent également que le jeu augmente les niveaux d’attention et de concentration. « Ces derniers temps, l’importance de la technologie pour maintenir les liens sociaux et favoriser une santé mentale positive est devenue primordiale. Le jeu est devenu une activité saine à laquelle toute la famille peut participer et se connecter avec ses amis et sa famille. Le jeu sur PC est désormais un phénomène mondial et les opportunités de carrière dans l’industrie sont immenses », a déclaré Vickram Bedi, directeur principal, systèmes personnels, HP India Market.

