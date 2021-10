Plus de 90% des utilisateurs d’iPhone sont toujours fidèles à Apple

Il semble que la fidélité sur le marché des smartphones reste globalement élevée.

Selon de nouvelles données du cabinet d’études Consumer Intelligence Research Partners (via .), plus de 90 % des utilisateurs d’iPhone sont toujours fidèles au smartphone d’Apple au troisième trimestre 2021.

Le rapport poursuit en disant que l’iPhone a représenté 43% des ventes de smartphones aux États-Unis au cours des trois dernières années. Samsung, qui occupe la deuxième place, a réalisé 31 % des ventes.

Changer de marque au sein du système d’exploitation Android est plus facile que de basculer entre Android et iOS, et la fidélité à chaque système d’exploitation est restée à environ 90 % au cours des dernières années. Néanmoins, parmi les smartphones Android, Samsung a la fidélité la plus élevée, avec environ les deux tiers des acheteurs de Samsung ayant possédé un autre Samsung immédiatement auparavant. Alors que Samsung maintenait ses utilisateurs fidèles, Motorola et LG ont constaté une baisse de la fidélité, une tendance quelque peu à la baisse depuis l’année se terminant en septembre 2019.