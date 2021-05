Plus de 94 doses de vaccin COVID-19 lakh toujours disponibles avec les États: Centre

Les bénéficiaires potentiels peuvent s’inscrire directement sur le portail CoWIN ou via l’application Aarogya Setu.

Plus de 94,47 doses de vaccin COVID-19 lakh sont toujours disponibles avec les États et les UT qui recevront plus de 36 doses fraîches lakh dans les trois prochains jours, a annoncé mercredi le ministère de la Santé de l’Union.

Jusqu’à présent, le gouvernement indien a fourni gratuitement près de 17,02 crores de doses de vaccin (17,02,42,410) aux États et aux UT. Sur ce total, la consommation totale y compris les déchets est de 16,07,94,796 doses, selon les données disponibles à 8 heures du matin.

«Plus de 94,47 doses de vaccin COVID lakh (94,47,614) sont encore disponibles avec les États et les UT à administrer.

«En outre, plus de 36 lakh (36,37 030) doses de vaccin seront reçues en plus par les États et les UT dans les trois prochains jours», a déclaré le ministère.

La mise en œuvre de la stratégie de phase 3 libéralisée et accélérée de la vaccination contre le Covid-19 pour vacciner les personnes âgées de 18 à 44 ans a commencé le 1er mai.

