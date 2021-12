Plus de 96 travailleurs de la santé lakh entièrement vaccinés contre Covid jusqu’au 17 décembre: gouvernement

En réponse écrite à une question posée à la Chambre haute du Parlement, le ministre d’État à la Santé, Bharati Pravin Pawar, a déclaré que les États et les territoires de l’Union devraient conserver les détails des travailleurs de la santé infectés par le virus.

Plus de 96 travailleurs de la santé sur les 1,05 crore enregistrés sur le portail CoWIN du gouvernement ont été entièrement vaccinés contre le coronavirus jusqu’au 17 décembre, a informé le Rajya Sabha mardi. En réponse écrite à une question posée à la Chambre haute du Parlement, le ministre de State for Health Bharati Pravin Pawar a déclaré que les États et les territoires de l’Union devraient conserver les détails des travailleurs de la santé infectés par le virus.

Concernant l’état de leur vaccination, a-t-elle déclaré : « Jusqu’au 17 décembre 2021, un total de 1 05 04 137 de travailleurs de la santé (TS) sont enregistrés sur le portail CoWIN, dont 1 03 85 958 ont reçu la première dose de Le vaccin Covid et 96 29 532 ont reçu les deux doses. » Pawar a déclaré que le ministère de la Santé et du Bien-être familial avait pris un certain nombre de mesures pour améliorer le bien-être mental des travailleurs de la santé gérant le COVID-19.

Ces actions incluent la priorité absolue à leur vaccination, des directives sur les pratiques de prévention et de contrôle des infections partagées avec les gouvernements des États pour minimiser le risque de leur infection et des conseils pour considérer la période de quarantaine des travailleurs de la santé comme « de service » et la mise à disposition d’installations d’hébergement pour leurs quarantaine. Les États et les territoires syndicaux ont reçu pour instruction de veiller à ce que les salaires des médecins et des travailleurs de la santé pendant les tâches liées au COVID-19 soient libérés à temps, a déclaré Pawar.

En outre, l’ordonnance sur les maladies épidémiques (modification) a été promulguée le 22 avril 2020 et notifiée le 29 septembre, qui prévoit la sécurité du personnel des services de santé contre les actes de violence. Des prestations d’assurance-vie leur sont fournies en vertu du Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP). Un avis pour la gestion des ressources humaines de COVID-19 a été préparé pour fournir des conseils aux États et aux UT sur les ressources humaines qui peuvent être mobilisées pour la gestion de COVID-19 ainsi que les attributions de rôles possibles et leurs exigences en matière de formation.

Les États ont été invités à explorer les possibilités d’utilisation des services des internes en médecine, des étudiants de dernière année du MBBS, des étudiants de dernière année du PG, des résidents/registraires seniors, des étudiants de dernière année du GNM ou du B.Sc (infirmiers) et des professionnels de la santé paramédicaux dans Tâches de gestion COVID-19 sous une supervision appropriée pour augmenter les ressources humaines.

Selon la loi de 2019 sur la Commission médicale nationale (NMC), aucune personne autre qu’une personne inscrite au registre d’État ou national ne sera autorisée à exercer la médecine en tant que médecin qualifié, a déclaré Pawar. Le gouvernement central a informé les États et UT que des internes en médecine et en soins infirmiers peuvent également être engagés pour la gestion du COVID-19, si nécessaire. Ces stagiaires, s’ils sont engagés, doivent travailler sous la supervision de médecins qualifiés, a-t-elle ajouté dans la réponse écrite.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.