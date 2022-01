Plus de Blues Vee-Jay Vintage de Jimmy Reed

Le maître du blues de Dunleith, Mississippi, Jimmy Reed, était de retour à l’aube de la nouvelle année 1959. Aujourd’hui âgé de 33 ans, Reed comptait une demi-douzaine de succès R&B dans le Top 10 – dont deux avec ses dernières sorties « Honest I Do » et « I’m Gonna Get You Baby » – lorsqu’il a fait une nouvelle apparition sur Billboard’s Hot R&B. Tableau des côtés pour le 5 janvier avec « Je vous ai dit bébé ».

Chez Brunswick Records, Jackie Wilson poursuivait son règne sur ce compte à rebours avec le séminal «Lonely Teardrops», qui régnerait pendant sept semaines. Roseau, à son apogée au label Vee-Jay, est entré dans le classement aux côtés Graisses Domino« Coquette » et « The Time » de Baby Washington. Il y avait aussi des entrées, qui peuvent maintenant sembler assez incongrues, par des artistes dont le public principal était dans la pop, pas dans le R&B, comme Ricky Nelson avec une rentrée pour « Lonesome Town » et Connie Francis avec « My Happiness ». Même Tommy Dorsey et son orchestre étaient sur cette première enquête de la nouvelle année avec « Tea For Two Cha Cha ».

Le fanfaron facile de « I Told You Baby », illustré comme si souvent par le jeu d’harmonica lyrique de Reed, a coupé un groove contagieux qui s’est estompé presque avant qu’il n’ait commencé, sur un single d’une durée de 2’19 précisément. Il l’a écrit avec sa femme Mary, également connue sous le nom de Mama, qui a également chanté des choeurs non crédités sur de nombreux enregistrements de Jimmy. Même si ce nouveau 45 tours était peut-être un peu trop léger pour devenir l’un de ses plus grands succès, il s’est hissé au 19e rang, soutenu par l’instrumental entraînant « Ends & Odds ».

Une perspective intéressante sur la position de Reed et de ses collègues notables du blues à l’époque est venue du président de Vee-Jay, Ewart Abner. Dans une interview d’avril 1959 avec Billboard, dans laquelle il s’appelait étrangement Abner Ewart, il était décrit comme « l’homme qui fait ces grands disques avec des artistes de rhythm and blues aussi exceptionnels que Jimmy Reed ».

Le point de vue R&B d’Abner

Abner a parlé du marché R&B de l’époque, dans lequel même s’il pouvait vendre « 75 000 à 100 000 exemplaires d’un disque de Jimmy Reed », il y avait des frustrations. « Vous avez un groupe de grands noms dans ce domaine qui vont toujours vendre, des gens comme BB Roi, Bobby « Blue » Bland, Little Junior Parker, Des eaux boueuses et Jimmy Reed », a-t-il déclaré.

« Cependant, vous êtes perdant, car il est pratiquement impossible de faire démarrer un nouvel artiste dans le domaine. Pourquoi? Tout simplement parce que les maisons de disques et les distributeurs indépendants produisent aujourd’hui tellement de disques conçus pour le marché à gros volume, que tout ce qui a un potentiel limité au départ n’a aucune chance.

Écoutez la liste de lecture Blues Classics.

Il s’est avéré que le futur intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, Reed, n’avait qu’un seul autre single R&B dans le Top 10, avec sa marque déposée de 1961 « Bright Lights, Big City ». Mais « I Told You Baby » était un autre ingrédient d’un catalogue qui allait influencer le public du blues et du rock, et les autres artistes, jusqu’à nos jours.

Achetez ou diffusez « I Told You Baby » sur Mr. Luck: The Complete Vee-Jay Singles.