Plus de Britanniques ont acheté des crypto-monnaies que des actions l’année dernière, selon une nouvelle enquête

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Une nouvelle enquête suggère que les Britanniques sont devenus plus désireux d’investir dans les crypto-monnaies que dans les actions traditionnelles et les investissements en actions.

L’enquête de la société d’investissement britannique AJ Bell a révélé que 7% des adultes britanniques interrogés ont déclaré avoir acheté de la crypto au cours de la dernière année, contre 5% qui ont investi dans des actions et participent à des ISA (comptes d’épargne individuels). Un ISA d’équité est un type de compte d’épargne qui permet aux utilisateurs d’investir sans avoir à payer d’impôts sur le revenu ou les gains en capital.

L’enquête a été menée par le traqueur d’études de marché en ligne Findoutnow et a interrogé 1 269 répondants. L’analyste financier d’AJ Bell, Laith Khalaf, a déclaré que les résultats avaient modifié les perceptions courantes :

“Quand plus de gens achètent des crypto-monnaies qu’ils n’investissent en bourse, Isa, tu dois conclure que le monde est devenu fou de crypto-monnaies”

L’enquête a révélé que les investisseurs en crypto sont principalement des hommes de moins de 35 ans et 71% de ceux qui ont déclaré avoir acheté des actifs de crypto ont déclaré avoir réalisé un profit, tandis que 12% ont déclaré avoir perdu au cours de l’année écoulée. Fait intéressant, 17% ont déclaré qu’ils ne savaient même pas s’ils avaient gagné ou perdu leurs investissements en crypto-monnaie.

L’enquête semble contraster avec les recherches du groupe de réflexion britannique Parliament Street en mars qui ont révélé que 52% des 2 000 répondants à cette enquête particulière ont déclaré qu’ils étaient plus susceptibles d’investir dans le marché boursier et les actifs traditionnels tels que l’or que la crypto, et un tiers affirme qu’il n’investira pas dans la cryptographie car il pense avoir déjà “perdu le bateau”.

Le point de vente financier britannique ThisisMoney a rapporté que l’analyste d’AJ Bell a déclaré que la nouvelle recherche montrait que les jeunes avaient plus confiance en leur compréhension des crypto-monnaies, mais il restait personnellement sceptique à leur égard : “Certes, il semble que certains consommateurs sautent au fond de crypto-monnaies, avant d’apprendre à nager en eau peu profonde.”

Khalaf a recommandé d’investir dans un portefeuille diversifié qui n’est pas surexposé aux crypto-monnaies, ajoutant :

“Le profil jeune des acheteurs de crypto-monnaie suggère qu’ils ont peut-être accumulé peu d’actifs jusqu’à présent et pourraient voir leurs finances sérieusement endommagées si les marchés des crypto-monnaies se dégradaient.”

Connexe : le La banque britannique Starling reprendra les dépôts d’échange de crypto-monnaie fin juin

L’analyste a commenté l’influence d’Elon Musk sur les marchés Bitcoin en se référant à certains de ses récents tweets affirmant qu’ils ne sont “pas une mesure du sentiment commercial plus large envers Bitcoin”.

Le UK Express a rapporté que les données du HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) publiées la semaine dernière sont un autre signe que la frénésie actuelle d’investir dans les crypto-monnaies ne montre aucun signe de ralentissement.