Plus de cas de covid que de buts dans la première phase de la Copa América au Brésil

30/06/2021 à 8h37 CEST

La première phase de la Copa América au Brésil 2021 s’est terminée comme elle avait commencé, au milieu de vives critiques de l’organisation “catastrophique”, avec le gazon de certains stades en mauvais état et avec plus de cas de covid-19 que de buts marqués.

Le tournoi de football a débuté le 13 juin et depuis lors, les infections par le coronavirus liées à la compétition se multiplient, sur fond de fort rejet social.

Six Brésiliens sur dix sont contre cette Copa América, selon un récent sondage de l’Institut IDEIA.

PLUS POSITIF QUE LES OBJECTIFS

Les problèmes ont commencé avant même que la balle ne commence à rouler avec un épidémie importante dans l’équipe nationale vénézuélienne.

Deux semaines plus tard, le ministère brésilien de la Santé enregistre 198 cas de covid-19 liés au concours parmi les près de 30 000 tests PCR réalisés, selon les données publiées lundi.

Sur ce total, 57 ont été entre joueurs et membres des dix équipes nationales, 137 correspondent à des contrats de prestataires de services pour l’événement et 4 au personnel de la Conmebol, qui comprend les arbitres, les médecins et l’équipe logistique.

Finalement, plus positif que les 46 buts marqués lors des 20 matchs de la phase de groupes.

Selon le portefeuille ministériel, il y a déjà eu des cas dans les quatre sièges : Brasilia, Cuiabá, Goiânia et Rio de Janeiro.

L’état de santé des travailleurs infectés est inconnu et s’ils ont été infectés par l’une des variantes les plus agressives du SRAS-CoV-2 en circulation, telles que gamma ou delta, cette dernière est déjà en phase de transmission communautaire à Goiania.

La Conmebol, organisateur du tournoi, soutient que les données “révèlent la grande efficacité des protocoles sanitaires” et estime que le taux de positifs est passé de 1,7% au début de la compétition aux 0,7% rapportés la 21e journée.

Pour le président de l’instance dirigeante du football sud-américain, Alejandro Domínguez, il y a “des raisons de se réjouir”.

“Nos protocoles ont montré une grande efficacité, avec 99% de tests négatifs. Plus d’émotions nous attendent en quart de finale !”, a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Depuis l’épidémie du virus, le Brésil a enregistré près de 515 000 décès et 18,5 millions de personnes infectées, avec une moyenne quotidienne au cours de la dernière semaine de 1 644 décès et près de 70 000 cas.

SANCTIONS POUR LES CRITIQUES

Depuis l’ouverture du tournoi, précipité au Brésil avec la bénédiction du président Jair Bolsonaro, il y a eu des critiques, notamment de la part du secteur de la santé.

“C’était une erreur. Ce n’est pas une priorité pour le pays en pleine pandémie”, a déclaré à Efe le président du Conseil national des secrétaires à la santé (Conass) du Brésil, Carlos Lula.

“Les chiffres montrent que c’était une très mauvaise décision et qu’elle pourrait avoir des conséquences”, a déclaré à Efe Dimas Covas, directeur de l’Institut Butantan, un centre de recherche médicale de premier plan au Brésil.

Il y a également eu des plaintes d’entraîneurs et de joueurs qui, les jours précédents, ont pesé un boycott qui ne s’est jamais concrétisé.

Deux exemples. L’entraîneur Canarinha, Tite, doit qualifier l’organisation de “catastrophique”, tandis que l’attaquant bolivien Marcelo Martins Moreno Il s’en est pris ouvertement à la Conmebol.

“Si une personne meurt, qu’est-ce qu’elle va faire ? Ce qui ne l’intéresse que de l’ARGENT. La vie du joueur ne vaut-elle rien ?”, s’est indigné l’attaquant des Verts, isolé du covid, sur les réseaux sociaux.

La Conmebol n’est pas d’accord avec ce type de déclaration. Martins a écopé d’une amende de 20 000 $ et d’un match de pénalité. À Tite, encore 5 000 $.

“Si je dis que le terrain est mauvais, je vais être condamné à une amende. Si je dis que (l’organisation) est un désastre, je vais être condamné à une amende. Je ne suis pas va parler”, a déclaré l’entraîneur samedi dernier.

CHAMPS EN MAUVAIS ÉTAT

Tite a aussi chargé ses encres contre les “regrettables” L’état du gazon dans certains des stades de cette Copa América, un problème qui s’était déjà répété lors de l’édition 2019, également organisée au Brésil.

Ses plaintes se sont concentrées sur Nilton Santos de Rio de Janeiro et ont été partagées par son homologue argentin, Lionel Scaloni. Neymar, la star de Canarinha, a également rejoint cette tendance.

Le Brésil a même demandé de changer le fief de Rio de Janeiro pour le Pantanal Arena de Cuiabá pour son match de quart de finale contre le Chili, mais, selon le portail “GloboEsporte”, la Conmebol a rejeté cette possibilité en raison de problèmes logistiques.

Pour éviter un nouvel embarras, l’entité a changé, au milieu de la compétition, certaines zones de la pelouse du Maracaná, qui n’accueillera la finale que le 10 juillet. Tite a déjà prévenu que dans si peu de temps le terrain ne sera pas en bon état.