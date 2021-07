Plus de chagrin pour Peregrine? 10z viral

Modern Murder Mysteries de Mme Fisher a connu une deuxième saison impressionnante, mais se terminera-t-elle par une résolution pour James et Peregrine?

Acorn TV a fourni à TV Fanatic un aperçu exclusif de la finale de la saison, qui sortira le lundi 19 juillet.

Le clip montre Peregrine rencontrant James et son amour lors d’un grand événement, et il est clair qu’il existe toujours un lien fort entre James et Peregrine.

La série a évolué vers une résolution émotionnelle pour les anciens amants, et comme il s’agit de la finale de la saison, nous nous attendons à un grand mouvement dans ce sens.

Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries est un spin-off de la série australienne Miss Fisher’s Murder Mysteries.

Mme Fisher Dances Il se déroule dans les années 1960 et suit l’intrépide et fougueux Peregrine Fisher (nominée aux Logie Award Geraldine Hakewill, Wanted), la nièce d’une aventurière de classe mondiale et détective privé Phryne Fisher, alors qu’elle hérite d’une aubaine de sa célèbre tante et entreprend de devenir une détective exceptionnelle à part entière.

Alors que des crimes inhabituels se déroulent dans le Melbourne des années 1960, Peregrine Fisher (Hakewilll) s’attaque à ses plus grands mystères à ce jour tout en jonglant avec la romance, une carrière et la vie d’une aventurière.

Mais juste au moment où Peregrine se prépare à faire la cour avec le noble policier Détective James Steed (Joel Jackson, Peter Allen : Pas le garçon d’à côté, Deadline Gallipolli), les deux combattants du crime sont à la croisée des chemins.

Joueuse mais jamais moqueuse, exubérante mais jamais naïve, Peregrine Fisher poursuit sa mission de faire l’héritage de sa célèbre tante justice, de trouver sa voie dans les temps qui changent et de faire une différence dans le monde.

Un nouveau mystère amusant Cette saison, alors que Peregrine enquête sur des cas dans une école d’hôtesses de l’air, une exposition canine et un bowling, Birdie Birnside (Catherine McClements, Wentworth) relance sa carrière d’espionne avec une vieille flamme, et Violetta (Louisa Mignone) et Samuel (Toby Truslove) lutte pour contenir leur passion.

