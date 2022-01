Plus de cinq fidèles de lakh se pressent à Kashi Vishwanath Dham le premier jour du nouvel an

Même le jour de Mahashivratri, considéré comme le jour le plus propice pour visiter le temple de Varanasi, le nombre de fidèles n’a jamais dépassé 2,5 lakh, ont-ils ajouté.

Kashi Vishwanath Dham, le complexe du temple rénové qui a été récemment inauguré par le Premier ministre Narendra Modi, a enregistré une fréquentation record le premier jour de la nouvelle année avec plus de cinq fidèles lakh se pressant dans le lieu saint, ont indiqué dimanche des sources officielles.

« L’administration locale a eu une surprise le 1er janvier lorsque plus de 5 lakhs ont envahi le temple Kashi Vishwanath. Pour eux, ce nombre était sans précédent. Ils s’attendaient à un nombre optimal de cas ne dépassant pas 1 lakh », a déclaré une source.

Un si grand nombre de personnes se présentant au temple un jour de non-festival montre l’immense enthousiasme parmi les gens à travers le pays pour visiter le Kashi Vishwanath Dham après que Modi l’a inauguré, ont noté les sources. L’administration locale de Varanasi demande maintenant aux fidèles, en particulier aux VIP, d’échelonner leur visite au dham pour assurer une bonne gestion des foules.

Le Premier ministre avait inauguré le mois dernier la première phase du Kashi Vishwanath Dham, un projet qui s’étend sur cinq lakh pieds carrés et relie les locaux du temple au fleuve Ganga en plus de fournir plusieurs installations aux fidèles.

