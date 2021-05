Plus de cinq mille valencianistes manifestent contre la direction de Meriton

08/05/2021 à 22:12 CEST

Plus de cinq mille personnes ont manifesté ce samedi à travers les rues de Valence avec une banderole dans laquelle il a assuré que «el futur es nostre & rdquor; -“l’avenir nous appartient”- et ils ont rempli l’Avenida de Sweden, devant Mestalla, pour montrer leur désenchantement et leur opposition à la direction de l’actionnaire maximum, Peter Lim.

La désaffection du club envers ses fans, le départ de l’équipe, qui se bat pour maintenir la catégorie, la direction de la filiale, tombée dans la cinquième catégorie du football espagnol, ou la situation incertaine du futur stade, dont les travaux n’ont pas repris puisque Meriton est le premier actionnaire malgré son engagement, en ont été les principales causes de la concentration, convoquée par Libertad VCF et Curva Nord.

Les environs de Mestalla ont marqué le point final de la manifestation, au cours de laquelle plus de cinq mille fans se sont réunis, qui, vêtus de chemises et d’écharpes, ont chanté “Peter, allez maintenant & rdquor;,” Liberté & rdquor; ou que le club n’était pas une entreprise.

«Lim, ton spectacle d’horreur est terminé. Prenez vos marionnettes et partez loin & rdquor; (Lim, votre spectacle d’horreur est terminé. Emmenez vos animaux de compagnie et partez loin), était l’une des bannières que certains supporters de club portaient, complétées par d’autres telles que «un club de football n’est pas une entreprise». (un club de football n’est pas une entreprise).

De son côté, le groupe des Últimes Vesprades a Mestalla a rappelé l’ancien président du club Arturo Tuzón avec une banderole qui disait que Valence devrait être «ce que les Valenciens veulent que ce soit & rdquor; après les déclarations de Peter Lim ce vendredi dans le Financial Times.

Lim a assuré dans cette interview qu’il avait “une certaine compassion” pour les fans, ainsi que “les plus petites choses sont celles qui donnent le plus de maux de tête”, des déclarations qui pour la première fois ont trouvé une réponse dans la figure de l’ancien président du club Amadeo Salvo, qui a contribué de manière décisive à l’arrivée du magnat asiatique au club, et qui a accusé Lim de les avoir trompés, de dénigrer le club et ses fans, ainsi qu’une gestion désastreuse.

Après avoir marché de la Plaza Zaragoza à Mestalla, quelques-uns ont tenté d’envahir le stade, comme les supporters de Manchester United l’ont fait il y a une semaine, bien que les deux membres de Libertad VCF et Curva Nord en aient empêché.

La concentration, soutenue par une multitude de groupes représentatifs du Valencia CF, tels que De Turin à Mestalla, l’Agrupación de Peñas ou Ciberche, est la deuxième de ces marches, qui a déjà commencé au cours de l’été, lorsque plus d’un millier de personnes ont rejoint Ils bondé devant Mestalla et simulé un sillage pour le club après le départ de joueurs importants du club.