Plus de concurrence pour Clubhouse alors que Facebook commence à déployer des salles audio en direct

Club-house : Depuis le début de l’année, la popularité de Clubhouse a augmenté, et maintenant, c’est devenu la nouvelle rage dans le monde des médias sociaux. Naturellement, à mesure que sa popularité augmente, la concurrence augmentera également. Alors que Twitter’s Spaces a été le premier concurrent de Clubhouse et qu’il a été intégré directement à l’application Twitter pour une utilisation facile, Clubhouse reste la plate-forme préférée pour le chat audio, probablement en raison du fait que la plate-forme donne un air de méga-exclusivité. étant sur invitation seulement. Mais maintenant, de plus en plus de concurrents surgissent.

Le dernier en date est Facebook, même si le PDG Mark Zuckerberg lui-même a été l’un des premiers utilisateurs majeurs de Clubhouse, et sa participation, ainsi que celle du magnat de la technologie Elon Musk, a conduit les utilisateurs à la plate-forme de médias sociaux de chat audio en premier lieu. . Le rival de Facebook à Clubhouse s’appelle Live Audio Rooms, et le géant des médias sociaux a commencé à le déployer aux États-Unis. Actuellement, alors que les utilisateurs d’applications iOS et Android pourraient rejoindre la plate-forme, la fonctionnalité d’hébergement de salles n’est disponible que sur l’application Facebook iOS, ainsi que pour certaines personnalités publiques aux États-Unis et certains groupes uniquement. Cependant, n’importe qui peut être invité à prendre la parole, et un maximum de 50 personnes peuvent parler à la fois.

L’un des principaux avantages offerts par Live Audio Rooms par rapport à Clubhouse n’est pas la limitation du nombre d’auditeurs dans une salle. Comme Clubhouse, la plate-forme enverrait des notifications aux utilisateurs lorsque leurs amis ou abonnés rejoignent Live Audio Rooms. En plus d’offrir des sous-titres en direct, les utilisateurs auraient également une fonction de « lever la main » pour demander à participer à la conversation. Les réactions seraient également disponibles pour les utilisateurs tout au long du chat audio. La fonctionnalité de sous-titres en direct n’est pas encore offerte par Clubhouse, mais les espaces de Twitter l’ont.

En ce qui concerne les groupes Facebook, les administrateurs de tels groupes seraient en mesure de décider qui peut être autorisé à créer une salle, qu’il s’agisse de modérateurs, d’autres administrateurs ou de membres du groupe. Non seulement cela, mais tandis que les salles audio des groupes publics seraient accessibles à tous les utilisateurs de Facebook, celles des groupes privés ne seraient accessibles qu’aux membres de ce groupe. Le géant de la technologie associe également un bouton de don à la fonctionnalité au cas où les hôtes souhaiteraient soutenir une organisation à but non lucratif ou une collecte de fonds au cours de leur conversation, ce qui permet aux autres de faire facilement des dons. La fonctionnalité est à nouveau censée être une amélioration par rapport à Clubhouse, où de nombreux hôtes ont demandé aux auditeurs de faire des dons mais ont dû les rediriger vers un lien externe où le don devrait être fait.

Facebook a rejoint Spotify, Discord, Reddit et Twitter pour lancer son propre concurrent à Clubhouse et on se demande si Mark Zuckerberg a rejoint Clubhouse dans le seul but de comprendre l’application et ses défauts et de créer une plate-forme qui ne serait en aucun cas original, mais constituerait une légère amélioration par rapport à l’original. L’idée n’est pas si farfelue étant donné qu’après le lancement de Facebook, Zuckerberg a commencé à acquérir des applications qui fonctionnaient déjà bien – comme Instagram et WhatsApp – et a ensuite suivi une stratégie consistant à leur ajouter des améliorations basées sur d’autres applications qui sont devenues populaire – comme l’ajout de bobines à Instagram et Facebook après que la popularité de TikTok a augmenté. Cependant, étant donné que ce modèle semble bien fonctionner pour lui jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir de raison pour que Zuckerberg s’en éloigne, du moins pour le moment.

Ce serait bénéfique pour lui, car il dispose déjà d’une solide base d’utilisateurs sur Facebook et, tout comme il l’a fait avec d’autres fonctionnalités, il pourrait bientôt envisager de l’étendre à Instagram, en exploitant également cette base d’utilisateurs. Cela pourrait également jouer en sa faveur que Clubhouse reste jusqu’à présent sur invitation uniquement, de sorte que certains utilisateurs qui pourraient ne pas être en mesure d’entrer dans Clubhouse pourraient commencer à chercher des alternatives. Alors que Twitter, Reddit, Spotify et Discord proposent des alternatives ouvertes à tous, ils pourraient ne pas avoir le même attrait, car tous ont l’impression d’avoir un créneau. D’un autre côté, Facebook a un attrait plus large et une plus grande réputation en général, et pourrait donc être le concurrent préféré.

Cependant, Live Audio Rooms n’est pas la seule fonctionnalité que Facebook apporte.

Le géant des médias sociaux a décidé d’intégrer également les podcasts sur sa plate-forme, permettant aux utilisateurs d’écouter des podcasts à l’aide d’un mini-lecteur ou d’un lecteur plein écran, tout en offrant également de nombreuses commandes de lecture. Une caractéristique majeure est qu’il permettrait également aux utilisateurs de continuer à écouter même lorsque l’écran est éteint. Les émissions seraient disponibles sur les pages des créateurs de podcast et sur le fil d’actualité, et comme pour toutes ses autres fonctionnalités, les utilisateurs auraient la possibilité de réagir, de commenter, de partager ou de mettre en signet leurs épisodes préférés. Plus tard cette année, la fonction de sous-titrage automatique sera également déployée, ainsi qu’une option permettant aux auditeurs de créer des clips de leur partie préférée de l’épisode et de les partager.

