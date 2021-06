Plus de confirmations américaines pour les Jeux Olympiques : James Harden et Bam Adebayo

in

La journée est chargée d’informations concernant la convocation des États-Unis pour la Jeux Olympiques de Tokyo à contester dans quelques semaines. Avec de l’or entre un sourcil et un sourcil, les Américains veulent conclure le meilleur appel possible et sont en passe d’y parvenir.

Les deux derniers joueurs qui ont confirmé leur statut d’éligibilité sont James Harden et Bam Adebayo. Les problèmes physiques subis par le gardien des Brooklyn Nets ne semblent pas l’avoir empêché d’être dans l’épreuve internationale de l’été. De même, avec le Miami Heat center, les centimètres et la défense des USA peignent. Deux grands joueurs pour composer le roster. Ils rejoignent ainsi Kevin Durant.