Plus de convocations IRS pour les titulaires de comptes d’échange crypto

L’Internal Revenue Service des États-Unis chasse vigoureusement la crypto depuis plus de cinq ans maintenant, et le rythme s’accélère. Il y a une vingtaine d’années, l’IRS était à la recherche de comptes offshore, et cet effort était parmi les plus réussis de l’histoire de l’IRS. Maintenant, c’est la crypto que l’IRS est après, et rien n’indique que l’IRS a l’intention d’échouer. L’IRS veut des données fiscales cryptographiques en grande partie, de poser des questions sur la cryptographie sur chaque déclaration de revenus à sa dernière initiative Hidden Treasure et plus encore.

Les efforts collectifs de l’IRS sont impressionnants et il est peu probable que l’IRS s’arrête de si tôt. Ils vont également devant les tribunaux, après les échanges qui ont des données sur les clients. Premièrement, il y avait Coinbase, et maintenant, un tribunal fédéral du Massachusetts a rendu une ordonnance autorisant l’IRS à signifier une «convocation John Doe» sur Circle Internet Financial Inc. Notamment, l’effort d’assignation va également après les prédécesseurs, filiales, divisions et divisions de Circle. affiliés, y compris Poloniex LLC, que Circle a acheté en 2018. Le schéma est similaire à ce qui s’est produit avec Coinbase. L’objectif de l’IRS est d’obtenir des informations sur les contribuables américains qui ont géré au moins 20 000 $ de transactions en crypto-monnaie entre 2016 et 2020. Le commissaire de l’IRS Chuck Rettig a déclaré:

“La convocation de John Doe est une étape pour permettre à l’IRS de découvrir ceux qui ne parviennent pas à déclarer correctement leurs transactions en monnaie virtuelle.”

Le juge du tribunal de district américain, Richard Stearns, semble être d’accord avec l’IRS et le ministère de la Justice sur le fait que les contribuables pourraient cacher des revenus imposables à l’IRS en utilisant la cryptographie.

Il a constaté qu ‘«il existe une base raisonnable pour croire que les utilisateurs de crypto-monnaie n’ont peut-être pas respecté les lois fiscales fédérales.» Il pourrait bien y avoir plus de litiges, mais pour l’instant, l’ordonnance du juge autorise l’IRS à signifier une convocation de John Doe sur Circle. Selon l’ordonnance du tribunal, l’assignation vise à obtenir des informations relatives à «l’enquête de l’IRS sur un groupe ou une catégorie de personnes vérifiables» que l’IRS a une base raisonnable de croire «peut avoir manqué à une disposition de toute loi fiscale interne».

Ce n’est pas la première convocation de John Doe de l’IRS, ni même la première pour la crypto. Les efforts de convocation de l’IRS pour les données client cryptographiques ont commencé avec Coinbase, ce qui a conduit un tribunal fédéral de Californie à saisir une ordonnance autorisant l’IRS à signifier une convocation de John Doe à Coinbase Inc. Outre Circle, un autre différend d’assignation de l’IRS est maintenant en cours en Californie avec Kraken. (Payward Ventures Inc.).

La portée de la demande de convocation de Kraken est similaire. Autrement dit, il cherche des informations sur les utilisateurs qui ont atteint 20 000 $ de transactions de 2016 à 2020. La Cour a déjà répondu, affirmant que la demande du gouvernement est “trop ​​large” et qu’elle devra renvoyer la demande avec une portée restreinte. Mais si l’histoire est un guide, l’IRS peut finir par obtenir des informations. Regardez ce qui s’est passé avec Coinbase, où les batailles judiciaires sur la convocation ont été compromises. Coinbase a plaidé l’affaire pendant un certain temps, mais Coinbase et le gouvernement ont finalement conclu un accord pour une classe d’informations plus limitée que Coinbase aurait dû divulguer.

L’IRS, l’assignation de John Doe et la confidentialité

Toute convocation de l’IRS doit être prise au sérieux. Cependant, une convocation de John Doe peut ressembler davantage à une expédition de pêche qui pourrait facilement être considérée comme trop étendue. Avec une assignation normale, l’IRS recherche des informations sur un contribuable spécifique, une personne dont l’identité est connue de l’IRS. En revanche, une convocation de John Doe consiste à obtenir les noms et les détails des personnes à partir d’une seule description. Il permet à l’IRS d’obtenir les noms de tous les contribuables d’un certain groupe. Une convocation John Doe est idéale pour poursuivre les titulaires de comptes dans une institution financière. C’est notamment une convocation de John Doe qui a littéralement fait sauter le couvercle du monde feutré de la banque suisse en 2008. C’est à ce moment-là qu’un juge a autorisé l’IRS à émettre une convocation de John Doe à l’Union Bank of Switzerland, ou UBS, pour obtenir des informations sur Les contribuables américains utilisant des comptes suisses.

La loi suisse interdit aux banques de révéler l’identité des titulaires de comptes, mais le reste appartient à l’histoire. Plus de quelques observateurs ont noté que l’IRS a lancé son balayage offshore de plus de 50 milliards de dollars avec cette convocation. L’IRS dit à ses propres examinateurs de n’utiliser une convocation de John Doe qu’après avoir essayé d’autres voies. Selon le manuel de l’IRS, «Il peut être possible d’obtenir l’identité des contribuables sans utiliser une convocation de John Doe, mais le succès peut engendrer le succès.»

Après avoir flairé les contribuables américains avec des comptes UBS, l’IRS a fait de même avec HSBC en Inde et Citibank et Bank of America au Belize. Et même s’il faudra du temps à l’IRS pour rassembler et traiter toutes les informations qu’il est en mesure d’obtenir, vous pouvez parier que l’IRS mettra à profit les informations qu’il acquiert. N’oubliez pas que la monnaie numérique est un domaine d’intérêt permanent pour une enquête criminelle de l’IRS.

L’IRS et la crypto-monnaie

Juste en 2018, l’IRS a annoncé une campagne de conformité de la monnaie numérique pour lutter contre la non-conformité fiscale, liée à l’utilisation de la monnaie numérique, par le biais de la sensibilisation et des examens des contribuables. L’IRS a déclaré qu’il restera activement engagé dans la lutte contre les transactions liées à la non-conformité et en monnaie numérique grâce à divers efforts, allant de l’éducation des contribuables aux audits en passant par les enquêtes criminelles. Depuis quelque temps déjà, l’IRS recherche également les identités des utilisateurs avec des logiciels.

En rapport: Signaler seulement une partie de vos adresses cryptographiques? L’IRS a besoin de savoir

Cela fait sept ans que l’IRS a annoncé dans l’avis 2014-21 que la monnaie numérique est une propriété aux fins de l’impôt fédéral. Ce préavis fournit des indications sur la manière dont les principes fiscaux fédéraux généraux s’appliquent aux transactions en monnaie numérique. Les contribuables qui ne déclarent pas correctement l’impôt sur le revenu des transactions en monnaie numérique sont, le cas échéant, passibles d’impôts, de pénalités et d’intérêts. Et dans certains cas, les contribuables pourraient faire l’objet de poursuites pénales.

En rapport: Les échecs de déclaration fiscale cryptée peuvent être coûteux, voire criminels

Comme pour les 10000 lettres d’avertissement que l’IRS a envoyées aux détenteurs de crypto il y a quelque temps, ces récents développements de convocations de John Doe devraient être un réveil, même pour les personnes qui n’ont jamais traité aucun de ces échanges. Si vous n’essayez pas de déclarer les taxes comme le souhaite l’IRS, ne pas utiliser l’un de ces échanges ciblés ne signifie pas que vous êtes en clair. En outre, les rapports de base ne sont pas si difficiles. La modification des déclarations de revenus pour demander de gros remboursements d’impôt est un déclencheur d’audit bien connu, mais la modification pour déclarer un revenu supplémentaire et payer des impôts supplémentaires l’est généralement beaucoup moins.

De plus, cela peut éviter des problèmes beaucoup plus importants. Lors de la modification des déclarations, soyez prudent. Tous les retours doivent être signés sous peine de parjure. Si vous savez que vous avez signalé des erreurs ou des omissions, envisagez de déposer des correctifs pour les années passées, ainsi que de payer des impôts sans qu’on vous le demande. L’IRS est généralement beaucoup plus indulgent si un contribuable fait des dépôts correctifs avant d’être audité ou enquêté.

Cet article est à des fins d’information générale et n’est pas destiné à être et ne doit pas être considéré comme un avis juridique.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent ni ne représentent nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Robert W. Wood est un avocat fiscaliste représentant des clients dans le monde entier depuis le bureau de Wood LLP à San Francisco, où il est associé directeur. Il est l’auteur de nombreux livres d’impôts et écrit fréquemment sur les impôts pour Forbes, Tax Notes et d’autres publications.