Plus de corps retrouvés sur le site du condo Surfside, les équipages abandonnent l’espoir de trouver des survivants .

Les travailleurs ont trouvé mercredi 18 autres victimes de l’effondrement de la copropriété à Surfside, en Floride, le plus trouvé en une seule journée depuis l’effondrement de l’immeuble de 10 étages il y a plus d’une semaine. Les équipes de recherche et de sauvetage auraient également perdu tout espoir de retrouver des survivants.

“Aujourd’hui, après tous les faits et tous les facteurs, nous avons décidé, sur la base de tout ce qui nous a été donné, qu’il n’y avait pas de victimes vivantes”, a déclaré mercredi le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, selon le Washington Post.

La nouvelle de mercredi porte le nombre total de morts à 54, laissant près de 100 personnes toujours portées disparues. Jadallah a déclaré aux familles des personnes vivant dans l’appartement au moment de l’effondrement qu’elles cesseraient d’utiliser des chiens de sauvetage et des appareils d’écoute pour rechercher des survivants et passeraient à la recherche de restes.

“Notre seule responsabilité à ce stade est de mettre un terme”, a-t-il déclaré, selon l’Associated Press.

Jadallah a qualifié l’effondrement d'”effondrement en crêpe” et a déclaré que dans d’autres types d’effondrement, les gens disposent de poches et d’espaces habitables dans lesquels ils peuvent rester jusqu’à ce qu’ils soient secourus, contrairement à cet effondrement.

“Là où une crêpe s’effondre, c’est malheureusement un sol ou un mur au-dessus d’un étage au-dessus d’un étage au-dessus d’un étage”, a-t-il déclaré. « En règle générale, un individu dispose d’un temps spécifique en ce qui concerne le manque de nourriture, d’eau et d’air. Cet effondrement ne fournit tout simplement rien de ce genre.

