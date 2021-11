Plus de demande, d’efficacité et d’engagement envers l’hydrogène

10/11/2021 à 08:24 CET

Sara ledo

En pleine ‘ère Glasgow’ vers la transition énergétique, le gouvernement veut conduire le train au détriment de avion et surtout de la auto, le secteur qui génère le plus d’émissions, tant en Espagne qu’en Europe. Mais seulement 7 % environ des passagers et 11 % des marchandises voyagent en train dans ce pays, selon les données de la Ministère des Transports. La mesure la plus immédiate pour stimuler la demande est l’entrée de la concurrence dans les trois principaux corridors du pays (de Madrid à Barcelone, Séville et Valence), mais d’autres comme les péages et les taxes se profilent à l’horizon. Et pendant ce temps, le secteur cherche alternatives faire des trains plus efficace et développer des technologies plus propres, telles que hydrogène renouvelable, pour remplacer le diesel.

Parmi les formules proposées par le Gouvernement à moyen terme figure la création d’un système de péage ou paiement pour l’utilisation de la route en 2024 qui, couplée à une future taxe sur le gazole (la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, a dilué cette semaine la mise en place de ce taux immédiatement), pourrait décourager l’usage actuel de la voiture. Mais aussi « supprimer « vols courts de moins de 2,5 heures et imposer un tarif grand voyageur ou des taxes sur les billets en fonction de la proximité de la destination, comme proposé par l’Exécutif dans la stratégie « Espagne 2050 », pour faire de même avec les liaisons aériennes.

Le meilleur exemple de réussite est la Ligne Madrid-Barcelone, où le train rencontre quatre variables clé qui suppose un avantage pour l’utilisateur devant la voiture et l’avion: le temps (moins de trois heures), les fréquences (environ 17 par jour), le prix (avec l’entrée de la concurrence, comme le Ouigo français, et le Renfe AVE pas cher, AVLO, cet itinéraire peut être fait en moins plus de 20 euros) et, en plus, dans ce cas influence également le type de voyageur (avec beaucoup de déplacements professionnels).

Mais ceci est une exception. La règle dans toute l’Espagne est très différente. Les cas les plus proches de l’exemple Madrid-Barcelone sont les Séville et Valence, où l’arrivée de la concurrence tout au long de 2022 tentera de réduire la différence de prix actuelle (les deux liaisons ont déjà de nombreuses fréquences quotidiennes et le trajet dure moins de trois heures) et, ainsi, favorisent leur utilisation par les familles (les Les voyages en famille sont le grand « talon d’Achille » du chemin de fer En Espagne). Mais il y a des cas comme Madrid-Vigo ou Madrid-Almeria qu’en plus de ne pas améliorer le temps devant la voiture, ils n’ont pas de prix attractifs et les fréquences quotidiennes sont très faibles. il y en a d’autres comme lui Bilbao-La Corogne qui durent plus de 10 heures, deux fois plus longtemps qu’en voiture, bien que dans ce cas le train soit bien moins cher (20 euros). D’autres connexions que cela pourrait être Madrid-O Porto ils n’existent pas directement.

Train d’hydrogène

Les entreprises essaient également de faire leur part pour réduire les émissions. L’opérateur ferroviaire (Adif) à travers le électrification des voies. Actuellement, en Espagne, il y a 9 984 kilomètres de voies électrifiées et 5 536 kilomètres sans électrification (sur ces routes, les trains doivent utiliser du diesel). Bien que l’objectif soit d’électrifier le plus possible, il existe des zones (Vide Espagne) dans lesquelles ce n’est pas rentable et il faudra donc du temps pour le faire. Dans ces domaines, les fabricants – qui travaillent à améliorer l’efficacité des machines (en utilisant de la fibre de carbone pour réduire son poids, par exemple, ou comme dans le cas de l’AVE avec la conception du nez comme celui d’un avion après une étude aérodynamique) -. Ils recherchent des carburants propres qui peuvent remplacer le diesel, comme le hydrogène.

C’est le cas de train hybride développé par Talgo, qui permettra de consommer électricité ou hydrogène selon la section de la route. Comme expliqué Emilio Garcia, directeur de l’innovation de cette société, devait être validé dans un train laboratoire à la fin de cette année, mais il a dû être retardé en raison de « problèmes d’approvisionnement en pièces » et ce sera fait en 2022. « Nous avons testé en le Complexe Industriel de Repsol à Puertollano la traction à hydrogène que nous mettrons à l’intérieur du train et le résultat a été un succès étonnant (…) Le problème est qu’il n’y a toujours pas de norme pour certifier ces installations et pas de chaîne de valeur », ajoute García . Au total, assure-t-il, en 2023, le Talgo hybride deviendra le « premier train double de hydrogène et électricité du monde » (100% électrique il y en a déjà un d’Alstom en Allemagne).