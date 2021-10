Plus de dénigrement de la police: le représentant Omar accuse la police de la violence de Minneapolis

Dans une mairie, la représentante américaine Ilhan Omar a imputé la recrudescence des crimes violents à Minneapolis à la police de la ville qui « a choisi de ne pas remplir son serment et d’assurer la sécurité publique qu’elle doit aux citoyens ».

Dans une vidéo de l’événement de samedi publiée en ligne, Omar attribue la flambée des crimes violents au département de police de Minneapolis (MPD).

« Le service de police de Minneapolis est le service de police le plus dysfonctionnel de notre État et probablement du pays », a-t-elle déclaré.

« La deuxième partie est qu’il doit y avoir une responsabilité », a poursuivi Omar. «Et quelqu’un qui assume la responsabilité de ce dans quoi la police investit. Et cela n’existe pas en ce moment.

Omar soutient la question du scrutin du 2 novembre demandant aux électeurs de Minneapolis s’ils souhaitent remplacer le service de police par un nouveau service de sécurité publique axé sur une « approche globale de sécurité publique » qui inclurait des policiers « si nécessaire pour s’acquitter des responsabilités du service ».

« Lorsque vous avez un système qui refuse de fonctionner pour les personnes qu’il est censé servir, vous devez retourner à la planche à dessin », a rapporté le Star Tribune en disant Omar. « À un moment donné, il faut partir. »

La mairie suit le MPD à la recherche d’une augmentation de 27 millions de dollars pour reconstruire les services de base après avoir perdu près de 300 agents depuis 2020, à la suite du décès de George Floyd en garde à vue.

La question a divisé le DFL Party du Minnesota. Omar et le procureur général Keith Ellison soutiennent l’amendement tandis que le maire Jacob Frey, le gouverneur Tim Walz et la Sens. Amy Klobuchar, une démocrate, et Tina Smith, DFL, s’opposent à l’idée.

Dans une présentation budgétaire la semaine dernière, le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a cité l’augmentation des crimes violents comme raison pour augmenter le financement du MPD. Entre le 1er janvier 2021 et le 11 octobre 2021, il y a eu 530 victimes de blessures par balle, soit une augmentation de 137 % par rapport aux 223 victimes de 2019. La ville a dénombré 75 homicides en 2021 au cours de cette période, en hausse de 114 % par rapport aux 35 homicides de 2019. De plus, les 1 569 vols dénombrés jusqu’à présent au cours de cette période représentent une augmentation de 50 % par rapport aux 1 041 de 2019.

« Du point de vue de la sécurité publique et certainement en tant que chef, je vais vous dire que ce qui n’est pas acceptable, c’est d’avoir davantage de réductions en ce moment de notre capacité assermentée à répondre aux incidents de violence armée, à l’incidence des détournements de voiture et des homicides qui ont eu lieu. dans notre ville », a déclaré Arradondo.

Il a déclaré que les résidents noirs de Minneapolis sont victimes de manière disproportionnée de l’augmentation des crimes violents, ajoutant que 87% des victimes de crimes violents sont des personnes de couleur.

Les responsables ont déclaré que les agents ont travaillé plus de deux fois plus d’heures supplémentaires jusqu’à présent en 2021 que l’année précédente. Arradondo a déclaré que le département était en baisse de 131 agents de patrouille – suffisamment de personnes pour doter un quartier entier et le niveau le plus bas qu’il ait vu depuis plus de 30 ans, a-t-il déclaré à propos des 304 patrouilles assermentées répondant aux appels d’urgence pour une ville de 430 000 habitants.

Minneapolis est aux prises avec la façon de protéger simultanément les résidents tout en réformant un service de police connu pour la vidéo virale menant à la mort de Floyd.