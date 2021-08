Plus de dépenses fédérales à venir | Place des investisseurs

in

L’inflation reste élevée… et davantage de dollars fédéraux pour l’économie sont probablement en route… un altcoin qui a augmenté récemment

Les prix à la consommation restent élevés.

Les chiffres de juillet du ministère du Travail sont arrivés hier. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,4 % par rapport à l’année précédente. Cela correspond au rythme de juin, qui est le taux sur 12 mois le plus élevé depuis 2008.

Pendant ce temps, certains organes de presse claironnent la hausse « moins que prévu » de l’inflation sous-jacente de 4,3 %. Mais l’inflation sous-jacente n’inclut pas les prix des aliments et de l’énergie.

Êtes-vous allé sans manger le mois dernier? Votre voiture est-elle restée garée pendant les 31 jours entiers ?

Non? Ensuite, l’inflation sous-jacente n’est pas aussi pertinente pour le budget de votre famille.

Les dernières nouvelles ce matin sont que l’indice des prix à la production (PPI) a augmenté à 7,8% le mois dernier. Les prévisions s’élevaient à 7,3 %.

Le gouvernement continue de blâmer les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement pour cette inflation. Donc, tout est transitoire – une fois ces goulots d’étranglement résolus, les prix redeviendront normaux.

Nous ne contestons pas que les goulots d’étranglement résolus atténueront certaines pressions sur les prix, mais comme nous l’avons souligné ici dans le Digest, cette ligne de pensée ignore un facteur important…

Les milliers de milliards de dollars d’argent de relance du gouvernement se répandent dans l’économie.

Tenez bon, nous reviendrons dans un instant.

*** Hier, le Wall Street Journal a souligné qu’une façon d’évaluer l’ampleur de l’inflation à la consommation d’aujourd’hui est de surveiller les taux de location

C’est vrai – après tout, les coûts de location représentent environ un tiers de l’IPC.

Alors, que se passe-t-il avec les loyers?

Eh bien, ils sont debout.

CoreLogic vient de découvrir que les prix des loyers des maisons unifamiliales ont augmenté de 5,3 % en glissement annuel. Et le rapport national des loyers de la liste des appartements montre une augmentation de 11,4% des prix de location jusqu’à présent en 2021.

L’article du WSJ a présenté un propriétaire de Pennsylvanie qui a été surpris lorsque les locataires étaient prêts à accepter des augmentations de loyer de plus de 10 %.

Du WSJ :

Il a été stupéfait lorsqu’une guerre d’enchères a éclaté contre une unité du comté de Columbia, en Pennsylvanie, en mai. «Nous l’avons annoncé à 725 $ en pensant que l’économie n’est pas si forte ici. Eh bien, il a atteint 950 $ – c’est à ce moment-là que je l’ai arrêté », a déclaré M. Tannenbaum, directeur général de Denali Cos., une société d’investissement dans le logement pour la main-d’œuvre. En plus de cela, le gagnant était également prêt à payer six mois d’avance plus un dépôt de garantie avant d’emménager. « Je ne sais pas d’où ces gens tirent leur argent… »

J’ai une idée…

Et plus d’argent est probablement sur le chemin.

*** Mardi, le Sénat a adopté le projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars… et hier, le Sénat a adopté son projet de budget de 3 500 milliards de dollars selon les partis

Quant à ce qu’il y avait dans le projet de loi sur les infrastructures, voici le New York Times :

Avec 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales, la mesure fournirait 65 milliards de dollars pour étendre l’accès Internet haute vitesse; 110 milliards de dollars pour des routes, des ponts et d’autres projets ; 25 milliards de dollars pour les aéroports; et le financement le plus important pour Amtrak depuis la création du service ferroviaire voyageurs en 1971.

Cela ressemble généralement à des dépenses d’infrastructure traditionnelles – route, ponts, construction d’Internet…

Mais ce qui est dans le prochain paquet proposé de 3 500 milliards de dollars est beaucoup plus une injection principale d’argent directement aux personnes et aux programmes sociaux.

Du WSJ :

La législation devrait inclure des congés familiaux et médicaux payés, des garderies subventionnées, une extension d’un crédit d’impôt pour enfants élargi, une prématernelle universelle pour les enfants de trois et quatre ans et deux ans de collège communautaire sans frais de scolarité… Il prolongerait également les subventions élargies de la Loi sur les soins abordables approuvées plus tôt cette année dans le programme d’aide Covid-19. Le plan élargirait les prestations de Medicare pour couvrir les soins dentaires, la vision et l’audition.

C’est ça l’infrastructure ?

Quoi qu’il en soit, le résultat final est que ce serait un autre raz-de-marée de liquidités engloutissant notre économie déjà saturée de liquidités.

Alors, qu’est-ce que cela pourrait signifier pour le dollar américain ?

Eh bien, le mois dernier, nous avons mis en évidence l’analyse de Jeff Gundlach de DoubleLine Capital, surnommé « The Bond King.

De Gundlach :

En fin de compte, l’ampleur de nos déficits – à la fois le déficit commercial, qui a explosé après la pandémie, et le déficit budgétaire, qui est, évidemment, complètement hors normes – suggèrent qu’à moyen terme – je ne pense pas vraiment que cette année, exactement, mais à moyen terme – le dollar va baisser assez sensiblement, et ça va être une dynamique très importante… À court terme, la dynamique a été et continuera d’être en place pour que le dollar soit légèrement ou modérément plus fort. À plus long terme, je pense que le dollar [is] condamné.

Il est difficile de regarder cette dernière proposition de dépenses de 3,5 billions de dollars (en plus des billions déjà dépensés) et de ne pas croire que Gundlach a raison.

C’est pourquoi nous avons exhorté les investisseurs à déplacer leur richesse en dehors du dollar vers des actions fondamentalement supérieures, de l’or, de l’immobilier et des crypto-monnaies d’élite.

Sur cette dernière note, gardez un œil sur un altcoin chez Luke Lango Crypto ultime portefeuille qui a fait un pas important récemment.

*** Hier, cet altcoin, Cardano, a atteint 20% après que son fondateur a annoncé que le réseau permettrait des contrats intelligents

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est l’un de nos spécialistes de la cryptographie et l’éditeur d’Ultimate Crypto.

L’un des altcoins détenus dans le portefeuille Ultimate Crypto est “Ada”. Cela provient d’une plate-forme de blockchain publique décentralisée appelée Cardano. Ada (que nous appellerons « Cardano » pour plus de facilité) permet les transactions peer-to-peer.

Hier, le fondateur a annoncé que c’est vendredi qu’il précisera la date du prochain hard fork. Sans devenir trop technique, un hard fork est fondamentalement un changement radical dans le fonctionnement d’un réseau de blockchain, résultant en «l’ancienne méthode» et «la nouvelle façon» – comme une fourchette.

Après le hard fork, Cardano activera les contrats intelligents sur son réseau, c’est-à-dire les transactions sans intermédiaire. De nombreux investisseurs pensent que cela donnera à Cardano un avantage sur Ethereum.

L’altcoin est en baisse aujourd’hui alors que les investisseurs prennent des bénéfices après la flambée d’hier, mais dans l’ensemble, les rendements de Cardano ont été extraordinaires.

Les investisseurs qui ont acheté Cardano selon la recommandation originale d’Ultimate Crypto en janvier 2020 sont maintenant en hausse 4,632%. Cela aurait transformé une position de départ de 5 000 $ en plus de 230 000 $.

Mieux encore, d’un point de vue macro, nous n’en sommes encore qu’aux premiers jours de l’adoption généralisée de la cryptographie. Et il est probable que Cardano a encore des gains extraordinaires devant lui – même à partir d’ici.

Un analyste crypto demande à Cardano de grimper à 5 $ à la suite du hard fork d’Alonzo (il se négocie à 1,76 $ au moment où j’écris).

Félicitations aux abonnés Ultimate Crypto. Continuer à tenir.

***Enfin, un « signe des temps » amusant pour nous sortir

Les lecteurs réguliers de Digest savent que nous pensons que les voitures autonomes – alias « véhicules autonomes » (AV) – représentent l’une des opportunités d’investissement les plus importantes et les plus perturbatrices des 20 prochaines années. Cette innovation transformera d’énormes portions de notre économie et créera des effets d’entraînement de plusieurs milliards de dollars.

Mais comme nous l’avons signalé ici dans le Digest, cette tendance ne se limite pas aux voitures. Depuis des années, les entreprises travaillent sur des taxis aériens autonomes.

Hier, l’un des leaders du secteur, Joby Aviation, est devenu public sous le ticker “JOBY”.

Depuis CNBC :

La société vise à mettre en service ses avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, connus dans l’industrie sous le nom d’eVTOL, en 2024. La compagnie a amené mercredi un de ses avions devant la Bourse de New York pour marquer l’occasion. Selon la société, son eVTOL peut transporter quatre passagers et un pilote, parcourant jusqu’à 150 miles avec une seule charge avec une vitesse de croisière de 200 mph.

Voici le fondateur de Joby, JoeBen Bevirt, avec son taxi aérien.

Et si vous pensez que c’est cool, obtenez ceci…

Les entreprises technologiques travaillent sur des jets de passagers supersoniques. Par exemple, en juin, United Airlines Holdings (UAL) s’est associée à la société aérospatiale Boom Supersonic. United achètera 15 des avions de ligne « Overture » de Boom. Cela le rapproche un peu plus des vitesses supersoniques.

Alors qu’est-ce que cela signifie?

De United :

Capable de voler à des vitesses de Mach 1,7 – deux fois la vitesse des avions de ligne les plus rapides d’aujourd’hui – Overture peut relier plus de 500 destinations en presque la moitié du temps. Parmi les nombreuses futures liaisons potentielles pour United figurent Newark à Londres en seulement trois heures et demie, Newark à Francfort en quatre heures et San Francisco à Tokyo en seulement six heures.

Imaginez prendre un vol de 3,5 heures pour Heathrow à Londres, suivi d’un court vol en taxi aérien jusqu’à votre hôtel…

Quel moment merveilleux d’être en vie.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg