Plus de dépenses, plus de dettes … et pas de titres internationaux dans le «  calcium  »

30 mars 2021 à 19:39 CEST

Bien qu’aucune équipe italienne n’ait remporté de titre international depuis plus d’une décennie, Les clubs de Serie A n’ont rien fait d’autre que de s’endetter ces dernières années. Ceci est attesté par un rapport signé ce mardi par Marco Iaria dans la «Gazzetta dello Sport», qui met le blanc sur noir avec des «numéros d’urgence absolus».

La première conclusion est que la pandémie a aggravé une situation qui était déjà insoutenable en raison du niveau des dépenses. Les pertes de l’année universitaire 2019-20 ont atteint 745 millions (Ils étaient 292 dans le précédent), tandis que le chiffre d’affaires est passé de 2700 « kilos » à 2200.

De même, les chiffres les plus alarmants sont les dettes, qui en une saison, ils sont passés de 300 millions à 2800. Il y a dix ans, la dette s’élevait à 1 400 millions d’euros.

Mais la pluie de chiffres continue. Les équipes ont dépensé 3 500 « kilos » lors de la dernière campagne, un montant qui n’a été possible que grâce aux pactes de réduction des salaires des footballeurs. Ce qui signifiait une économie de 250 millions d’euros.

Selon la «Gazzetta», les équipes paient pour des «achats compulsifs». des dernières années. Entre l’année académique 2017-18 et 2019-20, les frais de transfert sont passés de 628 à 933 « kilos ». C’est ainsi que la dette a augmenté, notamment auprès des banques.

En juin 2020, il n’y avait que trois équipes de Serie A sans dette bancaire: Cagliari, Fiorentina et Naples. En revanche, les groupes les plus endettés étaient les Inter (630,1 millions d’euros), le Rome (552,3) et Juventus (458,3). Dans ce scénario déchirant, le miracle de la Atalanta. Alimenté par Des champions et les ventes, le «Dea» relie quatre soldes positifs. Comme lui Cagliari, les Vérone et le Naples. Cas exceptionnels.