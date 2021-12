Plus de détails émergent sur la façon dont Snap, Facebook et d’autres contournent la transparence du suivi des applications

Plus tôt cette semaine, un rapport indiquait que Snap et Facebook utilisaient une faille dans les directives d’Apple sur la transparence du suivi des applications pour continuer à partager des données utilisateur « agrégées ». Un nouveau rapport de The Information apporte plus de lumière à ce sujet, avec un accent particulier sur la solution de contournement utilisée par Snap.

Le rapport explique que bien que les règles d’Apple pour la transparence du suivi des applications stipulent que les développeurs ne peuvent pas suivre les utilisateurs et lier les « données d’utilisateur ou d’appareil » entre différentes applications ou services, les directives ne définissent pas spécifiquement la « liaison ». Cela a apparemment créé une » marge de manœuvre » même lorsque les utilisateurs appuient explicitement sur » Demander à l’application de ne pas suivre « .

Les règles d’Apple indiquent que les pratiques de suivi interdites incluent la liaison des « données d’utilisateur ou d’appareil » d’une application avec des données similaires d’autres applications pour mieux cibler les publicités ou mesurer si elles ont fonctionné, mais Apple ne définit pas la liaison. Cela a créé une marge de manœuvre. Ainsi, même si environ 80% des utilisateurs d’Apple iOS dans le monde ont choisi de ne pas suivre au moins une application, selon Verizon et la société de technologie publicitaire Adjust, les développeurs d’applications partagent toujours des données sur les utilisateurs qui pourraient être utilisées pour les identifier plus tard.

Par exemple, la solution de contournement que Snap aurait utilisée, qu’il a nommée Conversions avancées, lui permet de « recevoir des informations détaillées de sociétés de technologie publicitaire sur les activités des utilisateurs individuels d’iPhone ».

En utilisant ces données, Snap serait en mesure de « évaluer l’efficacité des publicités, même si un utilisateur a demandé aux applications qui envoient des données à Snap de ne pas les suivre ». La clé de la stratégie de Snap, cependant, est que les données sur « qui a vu une publicité sur Snapchat et ce qu’ils ont fait dans d’autres applications par la suite sont brouillées avec le cryptage afin qu’elles ne puissent pas être liées à un individu ». Néanmoins, Snap est ensuite en mesure d’analyser ces données et de fournir des résultats aux annonceurs.

Selon The Information, Snap ne pense pas que son système viole les directives d’Apple sur la transparence du suivi des applications. Facebook et Google auraient également créé des systèmes similaires, et ils pensent également qu’ils ne violent pas les directives.

Il dit qu’il utilise une modélisation mathématique complexe sur les données qu’il reçoit pour déterminer la probabilité qu’un utilisateur désabonné a pris une certaine action en fonction de la vue d’une publicité dans son application, a déclaré un porte-parole. Facebook et Google ont déclaré avoir créé des systèmes similaires. Comme Snap, ils décrivent en détail sur leurs sites Web les techniques qu’ils utilisent pour évaluer l’efficacité des campagnes publicitaires. Facebook n’a pas répondu à une demande de commentaire, et Google a déclaré qu’il utilisait les données des utilisateurs iOS qui ont demandé à ne pas être suivis d’une manière préservant la confidentialité qu’il juge conforme aux règles d’Apple.

Mais même si Snapchat, Facebook et Google auraient tous développé ces systèmes, les entreprises ont tout de même signalé être affectées financièrement par la transparence du suivi des applications, y compris Facebook et Snap.

Dans une déclaration à The Information, un porte-parole d’Apple a déclaré que la société avait « reçu un fort soutien des défenseurs de la vie privée et des régulateurs » pour la transparence du suivi des applications. « Les données d’un utilisateur lui appartiennent et il doit décider s’il souhaite partager ses données et avec qui », ont-ils déclaré.

