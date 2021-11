Plus de détails émergent sur le programme Apple Self Service Repair

Apple a annoncé la semaine dernière un nouveau programme de réparation en libre-service qui permettra aux clients d’accéder aux pièces et à la documentation nécessaires pour effectuer les réparations courantes de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13 à domicile. Apple prévoit de déployer le programme aux États-Unis au début de 2022, et avant ce lancement, des détails supplémentaires sur le programme sont maintenant apparus.

Alors que l’annonce par Apple du programme de réparation en libre-service la semaine dernière était clairsemée sur les détails, une note interne obtenue par MacRumors propose quelques informations qui n’étaient pas connues auparavant.

Sans surprise, le mémo confirme qu’Apple mettra à disposition de la documentation et des manuels de réparation sur le site Web d’assistance d’Apple. C’est là qu’Apple héberge actuellement des détails sur le dépannage, il est donc logique de mettre également la documentation sur les réparations ici.

Deuxièmement, et peut-être plus intéressant encore, la note suggère qu’Apple s’associera à un tiers non spécifié pour exploiter le magasin de pièces en ligne. Ceci est similaire à ce que fait Apple pour les fournisseurs de services agréés Apple existants qui commandent des pièces et des outils, il semble donc qu’Apple envisage d’étendre ce système pour également aider les personnes cherchant à acheter des pièces et des outils pour iPhone.

Au lancement, le programme de réparation en libre-service permettra aux utilisateurs d’effectuer eux-mêmes les réparations courantes de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13. Cela inclura des choses comme les échanges de batterie, les remplacements d’appareils photo et les remplacements d’écran. À l’avenir, Apple promet d’étendre le programme pour couvrir les Mac M1 ainsi que les réparations iPhone supplémentaires.

Le programme de réparation en libre-service sera lancé pour la première fois aux États-Unis au début de 2022, et Apple prévoit de l’étendre à d’autres pays tout au long de l’année. Vous pouvez en savoir plus dans notre couverture complète du programme de réparation en libre-service ici. Envisagez-vous d’effectuer vous-même les réparations de votre iPhone ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

