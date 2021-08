Plus de détails émergent sur les problèmes juridiques du galeriste WH nommé pour contrôler les ventes d’art de Hunter Biden .

Le marchand d’art nommé par la Maison Blanche pour contrôler la vente d’œuvres d’art par le fils du président Biden, Hunter Biden pour conflits éthiques, aurait été condamné à une peine de prison en 1998 pour avoir menacé de tuer une personne et, plus récemment, a été accusé d’avoir fraudé un investisseur, suscitant plus d’inquiétudes parmi les gardiens de l’éthique.

La Maison Blanche a embauché le galeriste new-yorkais Georges Bergès pour accueillir cet automne des expositions des peintures de Biden et être responsable de l’approbation des ventes – afin d’éviter des inquiétudes telles que Hunter essayant de tirer profit du fait d’être le fils d’un président américain ou d’acheteurs essayant d’acheter White Influence de la maison.

Les peintures devraient coûter entre 75 000 $ et 500 000 $.

Bergès a été condamné à trois mois de prison en 1998 pour avoir menacé de poignarder un homme à mort et a ensuite été accusé d’avoir fraudé un investisseur dans un procès en 2016, a rapporté jeudi le Washington Free Beacon.

L’histoire juridique de Bergès a été rapportée pour la première fois en janvier par le New York Post.

Le Free Beacon a obtenu des dossiers judiciaires du comté de Santa Cruz en Californie qui ont fait la lumière sur l’incident de Bergès en mai 1998, dans lequel il était accusé d’avoir agressé un homme avec un couteau et d’avoir proféré des menaces de mort.

Selon les procureurs, Bergès a menacé la victime “avec l’intention spécifique que la déclaration soit considérée comme une menace” et “était si sans équivoque, inconditionnelle, immédiate et spécifique qu’elle transmettait à la victime une gravité de l’objectif et une perspective immédiate d’exécution, », rapporte The Beacon.

Bergès a plaidé sans conteste pour faire des menaces terroristes, une accusation de délit. Il a été condamné à 90 jours de prison et s’est vu interdire de contacter la victime ou de posséder des armes mortelles pendant 36 mois, selon les archives judiciaires.

Les inquiétudes concernant l’utilisation possible du nom de son père par Hunter Biden pour gagner de l’argent sont apparues au premier plan lors du cycle de l’élection présidentielle de 2020. Hunter Biden, alors que son père était vice-président, occupait un poste bien rémunéré au sein du conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma.

“Tout dans l’accord d’art de Hunter est louche, et les nouvelles informations sur l’organisateur ne font que renforcer ce que nous avons dit: les manigances de Hunter menacent de faire dérailler tout l’agenda Biden”, Tom Anderson, directeur du projet d’intégrité du gouvernement du National Legal and Policy Center, dit le Free Beacon.

Kendra Arnold, directrice exécutive de la Foundation for Accountability and Civic Trust, a déclaré que “le manque total de transparence de l’administration concernant la vente de l’art de Hunter Biden est profondément troublant”.

Concernant le procès de 2016, l’artiste Ingrid Arneberg, la fille d’un magnat du transport maritime norvégien, a accusé Bergès de l’avoir fraudée sur un investissement de 500 000 $ dans sa galerie. Bergès a poursuivi Arneberg pour diffamation et manquement à l’obligation fiduciaire. Les deux affaires ont été classées après un règlement non divulgué en 2018, selon les dossiers obtenus par Free Beacon.