Plus de détails sur la libération de Josh Duggar sous caution à un tiers semblent révéler un lien avec sa femme Anna

Le message de David Keller est accompagné d’un message mentionnant qu’il a « vraiment apprécié » son temps avec Hannah Reber. Il cite également un verset de la Bible. Apparemment, il s’agit de la fille adulte de Maria et LaCount, professeur de piano. Le clan Duggar et ceux de leur cercle d’amis ont tendance à prendre la cour très au sérieux, donc si les choses progressaient avec Keller et Reber, il est possible que Josh Duggar finisse par être lié à Hannah Reber et aux Rebers à un niveau plus formel. David Keller et Josh Duggar sont déjà des beaux-parents.