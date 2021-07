En tant que dernier spin-off de la famille NCIS, NCIS: Hawai’i se rapproche de ses débuts en septembre, et heureusement, plus de détails commencent à apparaître avant la première de la série. Le tournage ayant commencé il y a quelques mois, la série fait un pas de plus vers les yeux du public, et les producteurs exécutifs informent les fans de ce à quoi s’attendre. Au-delà d’un casting gonflé, c’est-à-dire.