Plus de détails sur le Super Follow de Twitter, la nouvelle fonction de paiement de la plateforme, sont divulgués

07/06/2021 à 17:34 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Nous savons depuis un certain temps que Twitter travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour nous permettre de nous abonner et de soutenir les créateurs de contenu sur Twitter. Ainsi, les utilisateurs disposeraient d’un nouveau moyen plus direct de monétiser leur contenu sur ce réseau social. Avec le nom de Super suivi, maintenant nous connaissons plus de détails de la main de Jane Manchung Wong, analyste et chercheuse spécialisée dans ce type de plateformes, y compris les exigences et le contenu qui seront compatibles avec ce nouveau plan.

Comme vous pouvez bien le voir ci-dessous ces lignes, Wong par le biais de l’ingénierie inverse a obtenu certains détails pertinents autour du Super Follow de Twitter. Et c’est que parmi les exigences que l’on peut trouver pour qu’un compte puisse monétiser son contenu via Super Follow, on trouve un compte d’au moins 10 000 abonnés, ayant écrit au moins 25 tweets au cours des 30 derniers jours, Oui Avoir plus de 18 ans. Ce n’est pas la seule chose que Wong a pu mettre en évidence à cet égard. Et c’est ce contenu destiné aux adultes tel que Seuls les fans Il est également spécifié comme une plate-forme compatible au sein de ce plan, en plus de la catégorie « contenu adulte » elle-même.

Twitter travaille sur l’application Super Follows Conditions:

– Avoir au moins 10000 abonnés

– Avoir publié au moins 25 Tweets au cours des 30 derniers jours

– Avoir au moins 18 ans notamment, « Contenu pour adultes & rdquor; et « OnlyFans & rdquor; sont mentionnés dans les sections catégorie et plateforme https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2 – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 6 juin 2021

L’abonnement coûterait environ 4,99 $ par mois, et divers avantages seraient offerts à ceux qui souhaitent soutenir les créateurs, ainsi que des tweets exclusifs, des tags et d’autres contenus qui dépendront du créateur de contenu. Sans date de sortie pour le moment, tout indique que nous pourrons bientôt profiter de cette nouvelle fonctionnalité sur Twitter. Il faudra attendre pour en savoir plus.