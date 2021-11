Plus de détails sur les derniers mois de Hansi Flick au Bayern Munich montrent son professionnalisme

Tout le monde a maintenant entendu parler des derniers mois tumultueux au Bayern Munich pour Hansi Flick.

Dans « Bayern Insider » de Christian Falk, le journaliste allemand a expliqué comment les choses se sont dégradées rapidement entre Flick et le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic.

Voici un récapitulatif sous forme de puce (via @iMiaSanMia) de certains des sujets qui ont provoqué des conflits entre les deux hommes :

Flick voulait Timo Werner, tandis que le club voulait Leroy Sane (qui coûtait plus cher à ce moment-là. Selon les rumeurs, l’accord de Werner était beaucoup moins cher). Flick voulait également Kai Havertz, mais savait que le prix demandé était trop élevé. Flick et Uli Hoeneß ont parlé à Mario Götze d’un retour potentiel, mais le conseil d’administration a conservé l’idée. Flick voulait également faire venir Julian Draxler, mais le club l’a également abattu. Flick voulait Ridle Baku avant son déménagement à Wolfsburg pour 10 millions d’euros, mais le club a signé Bouna Sarr pour 8 millions d’euros (retenez vos gémissements !) Flick voulait que Benjamin Henrichs soit prêté, mais a été abattu en faveur d’un accord de prêt pour Alvaro Odriozola. Flick voulait également des joueurs comme Arne Maier, Max Meyer et Dodô. Flick voulait garder Sven Ulreich et ne pas signer Alexander Nübel. Flick voulait Eric Maxim Choupo-Moting et Tiago Dantas comme signatures à faible risque et à haute récompense. Malgré la forte possibilité qu’il parte, Flick a aidé à signer Dayot Upamecano en discutant avec le défenseur.

Cette dernière balle est grosse. Flick savait probablement qu’il partait à ce stade et aurait pu faire son propre truc avec Upamecano, mais il a pris le temps d’aider le club à sécuriser le défenseur.

Les plus gros problèmes, cependant, concernaient les fausses promesses :

Flick a appris que les accords pour Callum Hudson-Odoi et Sergiño Dest avaient été conclus pour 2020/21. À la fin, Flick a reçu Douglas Costa et Sarr.