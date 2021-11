Plus de détails troublants sur Zac Stacy émergent au milieu d’une fuite vidéo

Une vidéo troublante d’une femme qui aurait été agressée par l’ancien joueur de la NFL Zac Stacy est devenue virale mercredi soir.

Dans une série de clips publiés sur les réseaux sociaux, Stacy semble frapper son ex-petite amie devant un enfant de 5 ans avant de la jeter brutalement dans un téléviseur, puis de la briser à travers le siège gonflable du jeune.

Selon TMZ, la femme a immédiatement alerté les autorités de ce qui s’était passé.

La vidéo de la rencontre parle d’elle-même :

C’est arrivé à ma meilleure amie Kristin devant leur enfant. Maintenant qu’un mandat fédéral a été émis, elle se sent en sécurité de partager cela. #ZacStacy est en fuite depuis la Floride à Nashville, TN. Veuillez exposer ce monstre et aider à l’attraper pt 3 pic.twitter.com/ZWCYsrB1m1 — Cours de desserts en ligne (@bougieeats) 18 novembre 2021

C’est arrivé à ma meilleure amie Kristin devant leur enfant. Maintenant qu’un mandat fédéral a été émis, elle se sent en sécurité de partager cela. #ZacStacy est en fuite depuis la Floride à Nashville, TN. Veuillez exposer ce monstre et aider à l’attraper pt 2 pic.twitter.com/F6pFgp2aZC — Cours de desserts en ligne (@bougieeats) 18 novembre 2021

« Il m’a donné plusieurs coups de poing à la tête. Je l’ai supplié d’arrêter parce que le bébé était sur le canapé à quelques mètres de l’endroit où il m’a frappé », a écrit la femme dans sa demande d’ordonnance d’interdiction.

« Il est ensuite venu me chercher et m’a jeté dans ma télé. La télé a commencé à tomber et il s’est retourné pour s’assurer que je ne me levais pas. Alors que je m’allongeais sur le sol, il a commencé à me crier dessus, me disant que je suis destructeur. Il m’a ensuite soulevé du sol et de mes pieds et de mon corps m’a plaqué contre le siège gonflable de notre fils.

Les joueurs de la NFL ont réagi rapidement à la vidéo :

Pour mémoire…. Tout homme qui met la main sur une femme est un lâche ! À moins de vous défendre dans une situation de vie ou de mort, il n’y a aucune excuse ! – Calais Campbell (@CalaisCampbell) 18 novembre 2021

Je me suis réveillé avec la vidéo de Zac Stacy. M’a fait tourner l’estomac. Ne pas retweeter. C’est fou de jouer avec quelqu’un pendant quelques années et vous n’avez aucune idée du genre de conneries qu’ils font à la maison. – chris long (@JOEL9ONE) 18 novembre 2021

Stacy a été repêché au cinquième tour du repêchage de la NFL 2013 et a joué pour les Rams de St. Louis et les Jets de New York entre 2013 et 2015. Il a ensuite joué dans la Ligue canadienne de football.

Malheureusement, ce n’est pas le premier cas de violence brutale impliquant des joueurs de la NFL ces dernières semaines. Des histoires comme celle-ci, malheureusement, deviennent trop courantes.

Stacy finira-t-elle par aller en prison pour les actes décrits dans cette vidéo ? Le temps nous le dira.

