Plus de deux millions de personnes ont joué à Knockout City d’EA

26 mai 2021 – 10h20

Plus de deux millions de personnes ont joué à Knockout City, récemment lancé par Electronic Arts.

C’est selon le compte Twitter officiel du jeu, qui a révélé cette étape le 24 mai, trois jours seulement après son lancement le 21 mai. Le jeu est cross-play et sera gratuit jusqu’au 31 mai.

Knockout City est un jeu inspiré du dodgeball créé par Velan Studios qui a été révélé en février de cette année. C’est une entreprise créée par des vétérans de Vicarious Visions, Guha et Karthik Bala, en 2016. Le développeur s’est associé à Electronic Arts en 2019 pour lancer un jeu en 2019.

“Explorer les limites du jeu avec les nouvelles technologies et les nouveaux modèles de jeu est ce qui nous motive”, a déclaré Karthik Bala à l’époque.

«Notre plan était toujours simple: bâtir une équipe formidable, trouver la magie dans quelque chose de nouveau qui passionnait l’équipe et ensuite permettre leur succès. Nous sommes impatients de présenter leur vision et de la faire évoluer avec les joueurs pendant de nombreuses années.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

