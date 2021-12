Plus de dix millions de familles paieront cette année l’électricité 20% de plus qu’en 2018

24/12/2021 à 07:21 CET

David Page

Más de 10,5 millones de hogares van a pagar este año un recibo de la luz en torno a un 40% más caro que el año pasado y casi un 20% más que el de 2018 (hasta ahora el año con el mayor precio de l’histoire). Ils représentent environ quatre sur dix de tous les clients domestiques du pays et ce sont eux qui ont contracté la fourniture d’électricité avec le tarif réglementé, qui est traditionnellement moins cher que les tarifs du marché libre proposés par les compagnies d’électricité, mais ce ne sera pas le cas cette année.

Ce sont ces plus de dix millions de foyers qui verront clairement comment la promesse du Premier ministre Pedro Sánchez n’est pas tenue pour eux., qu’il a promis que les mesures de son plan choc pour contenir la facture d’électricité serviraient à ce que tous les consommateurs domestiques paient cette année un prix similaire à celui de 2018, en actualisant l’effet de l’inflation.

Le prix qui est payé dans le tarif réglementé dépend directement de l’évolution du marché de gros de l’électricité, qui est précisément celui qui n’a cessé d’atteindre des sommets historiques depuis l’été. le marché de l’électricité, dit pool, continue de battre des records et s’est approché cette semaine du niveau psychologique de 400 euros le mégawatt (MWh) -ce jeudi il est resté à 383 euros-.

Avec le « pool » débridé par l’augmentation du coût des marchés du gaz et des droits d’émission de CO2, ce que paient les ménages en PVPC continue de croître, malgré les baisses d’impôts et la partie fixe de la facture appliquée par le Gouvernement. Les mesures du gouvernement visaient précisément à contenir la hausse des ménages avec des tarifs réglementés, mais la spirale de hausses sur le marché de gros est d’une telle intensité que l’effet des baisses d’impôts et de charges a été rapidement surmonté.

Un client type avec un tarif réglementé -avec une puissance souscrite de 4,4 kilowatts et une consommation annuelle de 3 500 kWh- paiera 936 euros sur l’ensemble de cette année, selon le calcul du consultant en énergie Francisco Valverde, avec des données sur les prix réels à ce jour et une estimation jusqu’à la fin de l’année basée sur le marché à terme. Une facture annuelle qui sera de 43% supérieure aux 653 euros de l’année dernière et qui sera près de 19,5% supérieure aux 784 euros qu’un consommateur ayant les mêmes caractéristiques a payé en 2018.

le Ministère de la Transition écologique et la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) effectuer leurs estimations de prix d’électricité avec un client type aux caractéristiques inférieures (avec 3,45 et 3,8 kilowatts de puissance souscrite et avec entre 2 300 et 2 500 kWh de consommation annuelle), avec lequel le montant final de la facture Le tarif annuel estimé serait inférieur, mais le les taux de variation d’une année à l’autre conserveraient des proportions très voisines.

Les mesures adoptées par le Gouvernement n’ont pas réussi à empêcher la facture d’électricité des clients avec PVPC de continuer à augmenter, mais les réductions temporaires de taxes (TVA, taxe spéciale sur l’électricité et la taxe de production) et la baisse des charges de la recette (de 96% jusqu’à la fin de l’année) ils l’ont empêché de monter beaucoup plus. Sans ces mesures, la facture annuelle de ce type de client au tarif réglementé serait passée à 1 042 euros, soit 11 % de plus que les 936 euros qui seront finalement payés. Sans mesures de confinement, la facture annuelle de cette année aurait été de près de 60 % supérieure à celle de l’an dernier et de 33 % supérieure à 2018.

Sánchez tiendra sa promesse

Au cours des dernières semaines, malgré des records de prix de l’électricité, le gouvernement a défendu obstinément et sans faille que la promesse de faire correspondre la facture d’électricité de cette année avec celle de 2018. PVPC cette année, ils paieront plus. Le reste des clients domestiques qui n’ont pas de tarif réglementé, les 16,2 millions de foyers aux tarifs du marché libre, paieront le prix qu’ils ont signé avec leurs compagnies d’électricité. La plupart ont un prix stable et fixe, et pour le moment ils n’ont pas été impactés par les hausses exorbitantes du marché de l’électricité (cela finira vraisemblablement par les impacter plus tard, lors de la prochaine révision des tarifs, qui est généralement annuelle ou biennale) .

Et c’est que l’exécutif veut tenir sa promesse en s’appuyant sur ce que la moyenne de l’ensemble des ménages espagnols paiera dans sa facture tout au long de l’année. Tous les ménages. Cette moyenne inclura enfin à la fois les clients à tarif réglementé (qui paieront plus cher) et les consommateurs du marché libre (qui paieront moins, du fait qu’ils ne sont pas impactés par la hausse du marché de gros mais ont bénéficié de la les réductions d’impôts et la réduction des charges appliquées par le gouvernement).

« Il y aura beaucoup de familles qui paieront moins, il y aura des familles qui paieront autant et il y aura des familles qui paieront peut-être un peu plus », a résumé le vice-président depuis des semaines et Ministre de la Transition écologique, Thérèse Ribera. Certains paieront plus qu’en 2018 et d’autres paieront moins, mais l’exécutif suppose que la moyenne sera à des niveaux similaires à ceux de la facture il y a trois ans. De plus, l’effet de l’IPC serait actualisé, qui clôturera cette année avec une moyenne annuelle d’environ 3%.

Le ministère de la Transition écologique maintient cette prédiction « selon les meilleures estimations possibles & rdquor ;. Le prix de la PVPC peut être facilement calibré en fonction de l’évolution du marché de gros de l’électricité et du marché à terme. Mais il n’y a pas d’historique du prix des centaines de tarifs que les compagnies d’électricité proposent sur le marché libre, cela n’est reflété publiquement que dans les statistiques semestrielles de Eurostat, le service statistique de la Commission européenne.

Les principaux distributeurs d’électricité espagnols ne sont pas obligés de transmettre au ministère les informations sur les prix définitifs applicables à tous leurs clients avant la fin février. C’est alors que le gouvernement saura avec certitude s’il a réussi à tenir son engagement. Ces données ne seront cependant pas rendues publiques avant qu’Eurostat ne publie ses statistiques sur les prix de l’électricité pour tous les pays de l’Union européenne pour le second semestre, qui incluent à la fois les tarifs réglementés et les tarifs du marché libre. La Commission européenne n’a prévu cette publication qu’en avril prochain.