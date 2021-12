Plus de faiblesse du marché à venir probable, possibilité d’un rallye de repli ; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Après un lundi horrible, les marchés boursiers indiens envisagent un départ positif mardi au milieu de signaux mondiaux solides. Les contrats à terme astucieux sur la bourse de Singapour se négociaient de 163 points, soit 0,98%, à 16 821.

Nifty a cassé sa configuration plus élevée et plus basse alors que tous les principaux niveaux de support ont été retirés au cours de la première heure de négociation hier. Bien qu’une certaine reprise ait été observée au second semestre, nous avons réussi à clôturer en dessous des niveaux de soutien clés. Les indices asiatiques sont positifs ce matin. Une courte reprise a été observée sur Nifty et Bank Nifty Futures, les deux indices atteignant de nouveaux creux de panique. Cependant, il existe encore des lacunes importantes dans le système. Le commerce PCR astucieux dans la zone de survente à 0,73 tandis que l’Inde VIX a grimpé au-dessus du niveau 20. La concentration des options est allée trop loin à 16 000 Puts et 17 000 Calls. Certains écrits ont été vus à 16 600 Puts. Les FII ont continué à vendre au comptant et à terme sur indices. 16 800-16 850 devraient désormais constituer une forte résistance pour Nifty et toute hausse peut être une bonne opportunité de vente à découvert avec 16 950 comme stop loss. Nifty 200 Day EMA s’est placé à 16 290, ce qui devrait constituer un soutien décent, a déclaré Rahul Sharma, directeur et chef de la recherche, JM Financial Services Ltd.

Indices globaux

Les actions de Hong Kong ont ouvert en légère hausse mardi matin après deux jours de lourdes pertes, bien que les traders restent effrayés par la variante à propagation rapide du virus Omicron. L’indice Hang Seng a légèrement augmenté de 0,22%. L’indice composite de Shanghai a glissé de 0,06 % tandis que l’indice composite de Shenzhen sur la deuxième bourse chinoise a également baissé de 0,06 %. Les actions de Tokyo ont ouvert en hausse, les investisseurs recherchant de bonnes affaires après une forte baisse lors de la session précédente, évitant ainsi la déroute de Wall Street. L’indice de référence Nikkei 225 était en hausse de 1,45% au début des échanges, tandis que l’indice plus large Topix était en hausse de 1,25%.

Les actions américaines ont clôturé la séance de bourse de lundi en baisse de plus de 1%, sous la pression de la hausse des cas de coronavirus Omicron et d’un possible coup fatal à la facture des dépenses intérieures des États-Unis de 1,75 billion de dollars, avec la chute des prix du pétrole. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 1,23% à 34 932,16, tandis que le S&P 500 a terminé la journée en baisse de 1,14% à 4 568,02. Le Nasdaq Composite a chuté de 1,24% à 14 980,94.

Vue technique

Une longue bougie baissière s’est formée sur le graphique journalier de lundi avec une ouverture vers le bas et avec une ombre plus basse. Techniquement, ce schéma indique un affichage d’une forte dynamique baissière sur le marché avec une légère reprise à la hausse. Nifty est passé en dessous du support crucial de 16700 niveaux selon le graphique de la période hebdomadaire. Il s’agit d’une indication négative et l’on peut s’attendre à plus de faiblesse à court terme. Nifty selon les graphiques à long terme comme hebdomadaires et mensuels reste négatif et le modèle baissier intact. Tout rebond à la hausse par rapport aux plus bas pourrait être une opportunité de vente à la hausse à court terme, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities

Le marché a connu une violente baisse à court terme et la tendance générale du graphique indique davantage de faiblesse à court terme. Après avoir rapidement baissé au cours des dernières séances, il existe une possibilité d’un repli des niveaux inférieurs et cela pourrait être une opportunité de vente à la hausse. Les prochains niveaux baissiers à surveiller sont d’environ 16 200 (EMA (10 mois), qui pourraient être atteints au cours des 1 à 2 prochaines semaines, a-t-il ajouté.

Support clé, niveaux de résistance pour Nifty

Nifty a fortement chuté le 20 décembre, puis a récupéré une partie des pertes. Le nombre d’avances est au plus bas depuis le 12 avril 2021. Omicron a suscité des craintes de verrouillage, des doutes sur l’adoption du projet de loi phare de Biden sur les dépenses infra et la mesure de la RBI pour retirer/absorber des liquidités ont entraîné ce genre de vente à un moment où les institutions cherchent de toute façon à prendre des bénéfices. Alors qu’un petit rebond du Nifty est probable à court terme, Nifty a un bon support de la bande 15860-16245 où il peut trouver un support durable. La bande 16896-16966 d’un autre côté pourrait être une résistance difficile à la hausse, a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Escorts et Indiabulls Housing Finance sont deux sous l’interdiction de F&O pour le 21 décembre. Les titres dans la période d’interdiction dans le segment F&O incluent des sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 pour cent de la limite de position à l’échelle du marché.

Veille IPO

Introduction en bourse de CMS Info Systems : L’offre publique initiale d’une valeur de 1 100 crore de roupies sera ouverte aux souscriptions mardi (21 décembre) et se clôturera jeudi. Avant l’introduction en bourse, CMS Info Systems, basé à Mumbai, un fournisseur de solutions de gestion de trésorerie et d’automatisation, a obtenu une bonne prime sur le marché gris. La prime du marché gris (GMP) de CMS Info Systems était stable à Rs 30.

Liste MapMyIndia : Les actions MapmyIndia ou les actions CE Info Systems vont faire leurs débuts sur NSE et BSE aujourd’hui. Selon les informations disponibles sur le site Internet de l’ESB, les actions de la société seront cotées et admises aux négociations en bourse sur la liste du groupe de titres « B » en session spéciale pré-ouverte aujourd’hui (21 décembre). Les experts du marché s’attendent à ce que l’action fasse ses débuts en force et les actions pourraient s’ouvrir dans une fourchette de Rs 1500 à Rs 1800 par rapport à sa fourchette de prix supérieure de Rs 1033 par action.

Attribution des parts IPO de Data Patterns : La finalisation de l’attribution des actions de Data Patterns sera probablement annoncée à tout moment aujourd’hui, car la date d’attribution provisoire de l’introduction en bourse de Data Patterns est le 21 décembre 2021. Il est conseillé à ceux qui ont postulé pour cette émission publique d’une valeur de 588,22 crores de roupies de vérifier l’état de leur candidature en ligne en se connectant à Site Web de l’ESB ou auprès du registraire officiel de l’IPO. Le registraire officiel du numéro de livre construit est Link Intime Private Ltd.

