Plus de femmes bénéficiaires rejoignant des régimes d’assurance PMJJBY, PMSBY, selon le gouvernement

Un plus grand nombre de femmes bénéficiaires rejoignent le Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana et le Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, axés sur la demande, avec plus de 13,68 crores d’inscriptions, a annoncé lundi le gouvernement au Parlement.

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) et Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) ont été lancés en 2015 dans le but d’améliorer le niveau de pénétration de l’assurance dans le pays et de fournir une couverture d’assurance aux personnes ordinaires, en particulier les pauvres et les sous- des sections privilégiées de la société, a déclaré le ministre d’État aux Finances Bhagwat Kisanrao Karad dans une réponse écrite à la Lok Sabha.

Les programmes ont connu une croissance significative en termes de nombre cumulé de femmes inscrites dans ces programmes, a déclaré le ministre.

Sous PMSBY, il y a 10.26.45.751 femmes bénéficiaires et sous PMJJBY, il y a 3.42.40.254 bénéficiaires, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que ces programmes sont axés sur la demande et basés sur le consentement et qu’aucune aide n’est fournie par le gouvernement pour le paiement des primes.

Au 27 octobre 2021, jusqu’à 1 60 925 femmes ont reçu des réclamations s’élevant à 3 218,5 crores de roupies au titre de PMJJBY, a-t-il déclaré. Alors que des réclamations d’une valeur de 294,93 crores de roupies ont été payées à 14 818 femmes bénéficiaires dans le cadre du PMSBY.

PMJJBY offre une couverture d’assurance-vie de Rs 2 lakh, PMSBY offre une couverture accidentelle de décès ou d’invalidité permanente totale de Rs 2 lakh et une couverture permanente d’invalidité partielle de Rs 1 lakh.

Citant des données fournies par les compagnies d’assurance, le ministre a déclaré que 5 12 915 nombres de réclamations s’élevant à 10 258 crores de roupies et 92 266 nombres de réclamations s’élevant à 1 797 crores de roupies avaient été déboursés dans le cadre de PMJJBY et PMSBY respectivement au 27 octobre 2021.

En réponse à une question distincte sur les prêts mudra, le ministre a déclaré que jusqu’à 68 pour cent des comptes Pradhan Mantri Mudra Yojana détenus par des femmes entrepreneurs, profitant de 44 pour cent du montant sanctionné.

Le total des comptes indiens sous PMMY s’élevait à 32,11 crore au 26 novembre 2021, dont 21,73 crore étaient des femmes entrepreneurs (68%). Alors que le montant total du prêt sanctionné par l’Inde était de Rs 17 lakh crore, dont Rs 7,42 lakh crore (44 pour cent) étaient détenus par des entreprises de femmes.

«Sous Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), un crédit institutionnel jusqu’à Rs 10 lakh est fourni par les institutions de prêt membres (MLI) aux micro/petits entrepreneurs, y compris les femmes, pour des activités génératrices de revenus dans des secteurs tels que la fabrication, le commerce, les services et les activités allié à l’agriculture », a déclaré Karad.

En réponse à une autre question, le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré que le gouvernement avait pris de nombreuses mesures efficaces pour la mise en œuvre réussie de « Sukanya Samriddhi Yojana » afin d’assurer un maximum d’avantages aux filles.

Il a déclaré que 19 535 villages du pays ont été déclarés « Sampoorna Sukanya Gram » dans le cadre de la campagne de Sukanya Samriddhi Yojana.

La campagne a été lancée en juin 2019 pour assurer la portée de l’ASS jusqu’au dernier kilomètre, a déclaré Chaudhary.

Il couvre l’ouverture du compte Sukanya Samriddhi pour toutes les filles éligibles de ce village. Jusqu’au 31 mars 2021, un total de 19 535 villages déclarés Sampoorna Sukanya Gram, a déclaré le ministre.

