Plus de femmes doivent adopter l’éducation STEM, avoir accès à Internet : PDG de Nykaa

Un plus grand nombre de femmes ayant accès à Internet et aux ressources technologiques et à adopter une éducation STEM contribuera à renforcer leur participation à la main-d’œuvre ainsi qu’à l’écosystème entrepreneurial du pays, a déclaré vendredi la fondatrice et PDG de Nykaa, Falguni Nayar.

S’exprimant lors de la convention annuelle de la Ficci et de la 94e AGA, Nayar a déclaré qu’il existe de nombreux exemples d’Indiens qui réussissent dans des postes de direction et d’affaires, y compris des postes de PDG mondial, partout dans le monde.

« Qu’il y ait une égalité des chances pour les femmes. Je pense que les Indiens ont très bien réussi, nous, en tant que pays, avons beaucoup insisté sur l’éducation, l’éducation STEM, l’enseignement supérieur et je pense que cela apparaît partout dans la gestion mondiale des chiffres, mais je voudrais l’égalité des chances pour les femmes et l’acceptation du fait que pour eux, leurs rêves sont importants, la carrière est importante et ce qu’ils veulent poursuivre, la famille doit le permettre », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que bien que le nombre de femmes optant pour l’éducation STEM ait augmenté, ce nombre doit encore augmenter et qu’il est important que les femmes aient accès aux smartphones, à Internet et à la technologie. Nayar était devenu entrepreneur en 2012 avec Nykaa et est devenu milliardaire après que la plateforme de commerce électronique de beauté a fait des débuts fulgurants en bourse.

Elle a dit qu’il est important que les femmes puissent accéder à l’argent familial pour poursuivre leurs aspirations entrepreneuriales. « L’Inde a fait beaucoup de progrès… maintenant, donnez-leur (aux femmes) le droit de rêver, c’est très important et donnez-leur la liberté et le partage du travail… elles doivent pouvoir parier sur leur entreprise avec l’aide des ressources familiales. Bien sûr, les ressources institutionnelles sont nécessaires, mais je pense qu’il est également important que la famille donne aux femmes le sentiment d’être autonomes », a-t-elle déclaré.

« L'Inde a fait beaucoup de progrès… maintenant, donnez-leur (aux femmes) le droit de rêver, c'est très important et donnez-leur la liberté et le partage du travail… elles doivent pouvoir parier sur leur entreprise avec l'aide des ressources familiales. Bien sûr, les ressources institutionnelles sont nécessaires, mais je pense qu'il est également important que la famille donne aux femmes le sentiment d'être autonomes », a-t-elle déclaré.

