Plus de films devraient être tournés sur les héros de guerre : CDS Bipin Rawat sur Shershaah

Le général Bipin Rawat, chef d’état-major de la Défense, a déclaré qu’il espérait que Shershaah, le biopic du capitaine Vikram Batra, marquerait le début de nombreux films de guerre de ce type qui rendraient hommage aux innombrables soldats indiens qui ont sacrifié leur vie à la frontière. Le général Rawat a été invité en tant qu’invité d’honneur à la 22e célébration de Kargil Vijay Diwas cette année, où la bande-annonce du film Shershaah a été publiée. Réalisé par le cinéaste tamoul Vishnu Vardhan et coproduit par Dharma Productions, l’acteur Sidharth Malhotra joue le rôle du héros de guerre de Kargil Vikram Batra dans le film.

Le général Rawat a déclaré que nous sommes tous ravis qu’un film ait été tourné sur la vie du capitaine Vikram, Batra et nous tenons à remercier toute l’équipe pour la même chose. Ce n’est que le début et j’espère que de plus en plus de films sont tournés sur des héros de guerre, a-t-il ajouté. Rendant hommage aux martyrs de Kargil Vijay Diwas, le général Rawat a déclaré que nous sommes tous ici à l’occasion du 22e anniversaire de Kargil Vijay Diwas pour honorer 527 martyrs qui ont fait preuve de courage. C’est grâce à leurs efforts que nous pouvons nous rassembler et célébrer ici dans ce domaine.

Agar aap humse takraoge toh churchur ho jaoge : CDS Bipin Rawat

S’adressant aux gens, il a dit que le film sortira dans 200 pays et je pense qu’avec l’aide de ce film, tout le monde pourra voir la passion et la force de nos soldats indiens. Les gens recevront le message que “agar aap humse takraoge toh churchur ho jaoge”, a-t-il déclaré dans The Indian Express.

Plus de films sur d’autres guerres

CDS a exprimé ses sincères remerciements à Dharma Products et à toutes les personnes associées au film. Il a également insisté pour que dans les années à venir, de plus en plus de films de ce type soient tournés non seulement sur Kargil, mais même sur la guerre de 1971 suivie d’autres. Les 527 soldats qui ont sacrifié leur vie pour le pays seront heureux de voir l’hommage qui leur est rendu », a-t-il conclu.

