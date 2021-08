Plus de flexibilité et le travail à domicile sont les principales priorités des travailleurs

La possibilité de travailler à domicile pendant la pandémie a modifié les priorités des employés, en particulier lorsqu’ils recherchent un nouvel emploi selon la dernière enquête américaine Pulse Survey de PwC.

Pour compiler son nouveau sondage, le réseau de services professionnels a interrogé 1 007 employés américains à temps plein et à temps partiel ainsi que 752 dirigeants américains pour en savoir plus sur l’évolution des priorités des employés et sur la manière dont elles pourraient affecter l’avenir du travail.

PwC a découvert que les travailleurs du savoir sont plus susceptibles d’exiger une plus grande flexibilité, un salaire plus élevé et un meilleur équilibre travail/vie personnelle de la part de leurs employeurs en raison de leur temps passé à travailler à distance pendant la pandémie. En fait, plus d’un quart (28 %) des employés et des cadres sont tout à fait d’accord pour dire qu’ils apportent des changements permanents à la façon et à l’endroit où le travail est effectué en fonction des leçons apprises l’année dernière.

PwC estime également que les entreprises devront continuer à changer leur façon de travailler si elles souhaitent conserver les meilleurs talents dans leurs domaines.

Passer à un modèle de travail hybride

Alors que les employés et les entreprises se préparent à retourner au bureau, près d’un cinquième (19%) des répondants à l’enquête de PwC ont déclaré qu’ils souhaitaient continuer à travailler à domicile de manière permanente même après la fin de la pandémie. Néanmoins, la majorité des employés préféreraient que leur organisation adopte un modèle de travail hybride où ils peuvent être au bureau certains jours et travailler à domicile les autres.

Alors que de nombreux cadres sont ravis de revenir à un environnement entièrement en personne au bureau, cela peut ne pas être possible car un lieu de travail entièrement en personne n’est plus la norme. Parmi les cadres interrogés par PwC, 33% ont déclaré qu’ils utiliseraient un modèle mixte dans lequel certains employés travailleraient en personne à temps plein, certains seraient hybrides et certains seraient totalement distants.

Lorsqu’il s’agit de réussir le travail hybride, les dirigeants pensent que la culture d’entreprise est le plus grand défi auquel ils sont confrontés, 36 % d’entre eux déclarant qu’il s’agit d’un défi majeur et 36 % d’un défi modéré. Certaines entreprises hésitent également à étendre les options de travail à distance pour un certain nombre de raisons, notamment une perte de mentorat (30 %), une perte d’opportunités d’innovation (26 %) et des problèmes d’équité potentiels entre les travailleurs sur site et les travailleurs entièrement à distance (25 % ).

Maintenant que la pandémie a donné au monde la possibilité de tester en masse le travail à distance, saisir l’opportunité de travailler à domicile loin des employés s’avérera probablement difficile, c’est pourquoi un modèle de travail hybride qui combine les meilleurs aspects d’être au bureau et ceux du travail à distance sont les plus logiques.

Via ZDNet