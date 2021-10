Plus de fuites d’informations sur GTA Trilogy Remastered, y compris les contrôles GTA V

Image : Jeux Rockstar

Si Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition était un bateau, il aurait déjà coulé après toutes les fuites récentes. Tout d’abord, il y a eu les informations de notation divulguées, puis les réalisations divulguées. Maintenant, plus de détails sur la façon dont le jeu se déroulera, l’art de la boîte et ses spécifications PC apparentes se sont également glissés dans la nature.

Kotaku a rendu compte pour la première fois des remasters de la trilogie GTA, alors rumeurs, en août. Plus tard, le 8 octobre, après que des informations de notation étrangères aient divulgué l’existence du jeu, Rockstar Games a finalement annoncé la GTA Trilogy Definitive Edition avec un petit teaser, confirmant que le package contiendra GTA III, Vice City et San Andreas. Depuis lors, Rockstar n’a partagé aucun nouveau détail sur la collection à venir, au-delà de quelques informations vagues partagées dans un article de presse, où il a expliqué que la trilogie contiendra des visuels mis à jour et des « améliorations de gameplay modernes ».

Mais, grâce aux dataminers, nous en savons maintenant plus sur cette collection très attendue.

Sur les GTAForums, l’utilisateur alloc8or a partagé une description et un article d’assistance à paraître enterrés dans les serveurs Rockstar qui font référence à des contrôles améliorés de type GTA V ainsi qu’à d’autres améliorations. (Alloc8or a également divulgué les réalisations plus tôt cette semaine.)

« Trois villes emblématiques, trois histoires épiques. Jouez aux classiques qui définissent le genre de la trilogie originale de Grand Theft Auto : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas mis à jour pour une nouvelle génération, maintenant avec des améliorations globales, y compris un nouvel éclairage brillant et des améliorations environnementales, des textures haute résolution, des distances de dessin accrues, des commandes et un ciblage de style Grand Theft Auto V, et bien plus encore, donnant vie à ces mondes bien-aimés avec de tous nouveaux niveaux de détail.

La description mentionne trois villes emblématiques, ce qui semble étrange étant donné que GTA San Andreas contient en fait trois villes, pas une. Mais je pense que Rockstar ne compte que l’ensemble de l’État comme une ville afin qu’il puisse utiliser cette ligne marketing, certes agréable, de « Trois villes emblématiques, trois histoires épiques ».

Le même utilisateur a également trouvé plus de texte qui parlait d’un accord à durée limitée que les jeux Rockstar pourraient avoir pour les personnes qui achètent la collection remasterisée sur son propre lanceur PC.

« En achetant Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur store.rockstargames.com ou le Rockstar Games Launcher d’ici le 5 janvier 2022, vous bénéficierez d’une remise de 10 $ sur votre prochain achat via Rockstar Games Launcher ou Rockstar Web Stores sur les produits admissibles de 15 $ ou plus (des taux de change s’appliquent). La remise expire le 16 janvier 2022 »

La date limite du 5 janvier 2022 semble parfaitement correspondre à ce que j’ai entendu et à d’autres au sujet d’une éventuelle sortie en novembre de la collection, qui devrait frapper Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Switch et PC plus tard cette année.

Mais attendez, il y a plus d’informations divulguées! Ce même utilisateur, alloc8or, a déterré ce qui semble être les spécifications PC du jeu. (Certaines personnes ont souligné que les processeurs Intel semblent erronés, mais cela semble être une faute de frappe.)

Exigences minimales: -Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300 – Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go – 8 Go de RAM – 45 Go d’espace de stockage -Windows 10 Conseillé: – Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600 – Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go – 16 Go de RAM – 45 Go d’espace de stockage -Windows 10

Ce qui est intéressant, c’est qu’il semble que la collection complète occupera environ 45 Go d’espace. En comparaison, les trois versions originales de III, Vice City et San Andreas ne représentent que 5 Go sur PC. Peut-être que certains fichiers audio non compressés et des textures plus grandes et de meilleure qualité gonflent tellement la taille ?

Oh, et parce qu’à ce stade, tout sauf le jeu réel a fuité, un autre utilisateur des forums GTA a pu localiser l’illustration de la boîte des jeux sur les serveurs d’actifs de Rockstar. Ils ne sont pas très excitants, mais c’est encore une autre chose qui a été divulguée avant la date prévue.

À ce stade, alors que le battage médiatique devient de plus en plus important pour ces jeux remasterisés, il semble que la prochaine chose que la plupart des fans souhaitent, ce sont des séquences de gameplay et des captures d’écran. Et je soupçonne que nous les obtiendrons le plus tôt possible, que ce soit de Rockstar ou d’un dataminer déterminé.