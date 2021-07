Plus de gens investissent dans des propriétés résidentielles; 85 % des maisons en construction pour 2021 réservées

Pour les maisons en construction, sur le total des unités qui devraient être livrées d’ici la fin de 2021, 85 % ont déjà été prévendues.

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers étant désormais bas, davantage de personnes sont désormais en mesure de s’offrir des propriétés résidentielles. La situation actuelle du travail à domicile a créé une demande pour des appartements de grande taille. Ceci, en plus des logements moins chers et la perception de prix de l’immobilier au plus bas, stimulent désormais la demande de biens immobiliers résidentiels, a noté un rapport de JM Financial Institutional Securities. Selon le rapport, de plus en plus de personnes achètent des maisons à travers le pays, ce qui entraîne un déstockage des stocks prêts à emménager (RTMI) et une augmentation des achats de maisons en construction pour cette année.

Inventaires de la chambre de compensation

Les marchés résidentiels assistent maintenant à une augmentation du déstockage des stocks de propriétés prêtes à emménager. Les données présentées dans le rapport suggèrent qu’en 2019, les inventaires RTMI dans les sept principales villes indiennes, dont Bangalore, Mumbai et Pune, représentaient Rs 80 000 crore (environ) ; cela, en 2021, est tombé à environ Rs 60 000 crore, et devrait encore baisser.

Pour les maisons en construction, sur le total des unités qui devraient être livrées d’ici la fin de 2021, 85 % ont déjà été prévendues. Pour les années 2022, 2023 et 2024, 68%, 55% et 47% des propriétés, respectivement, ont été pré-vendues, “indiquant des chances limitées que l’industrie soit confrontée à un excédent d’offre comme par le passé”.

Des villes comme Pune, Delhi, Mumbai, Thane, Bangalore, Navi Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Greater Noida, Ghaziabad, Faridabad et Gurugram, ont produit plus de 2,95 millions d’unités au total entre 2007 et 2020. Sur le total des unités, 98 par cent des unités ont été vendues.

À l’avenir, « les grands développeurs de marques sont susceptibles de mener à bien tous leurs projets en raison de la moindre possibilité de problèmes juridiques et de la disponibilité de capitaux. Bien que certains de ces projets puissent prendre plus de temps ou ne soient pas rentables, l’excédent de stocks ne devrait pas augmenter car les développeurs ne retarderont probablement pas les projets », lit-on dans le rapport.

Transformer un terrain commercial en résidentiel

Le rapport a souligné que les perspectives des espaces commerciaux et de vente au détail restent incertaines à court terme. Cela a conduit certains développeurs à convertir ces parcelles de terrain en terrains résidentiels car ils sont plus confiants quant à la demande provenant de l’espace résidentiel. Récemment, Oberoi Realty avait abandonné les plans d’un centre commercial/bâtiment commercial à Mumbai (Worli) et privilégie désormais un projet résidentiel qui devrait être plus rentable.

